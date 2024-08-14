木村拓哉大解放！今晚7點首次IG直播　400萬粉絲苦等4年終於來了

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▲木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》展開紀念直播，公司也提前募集粉絲的問題，準備讓木村在今晚解答。（圖／takuya.kimura_tak IG）

▲木村拓哉雖然因力捧兩位女兒，導致爭議不斷，口碑下滑，但只要登上電視劇仍然是收視之王。（圖／takuya.kimura_tak IG）

風靡亞洲的日劇男神木村拓哉，準備於台灣時間今（14）日晚間7點在IG上開啟人生中第一次單人直播！由於木村拓哉所屬的經紀公司傑尼斯事務所（現已更名：SMILE-UP.）對肖像權的管理相當嚴格，因此即使粉絲人數已突破400萬，他進駐IG 4年來也從未透過直播與粉絲互動，直播消息一出不只讓粉絲們紛紛炸鍋敲碗期待，也忍不住感嘆：「時代真的變了！」。木村拓哉的第3張個人專輯《SEE YOU THERE》於今日發行，今晚直播便是特地為新專輯發售而展開的宣傳活動之一。但比起專輯，更加讓粉絲興奮的就是木村拓哉終於迎來了他人生中的第一場IG直播！自經紀公司傑尼斯事務所宣佈解禁社交平台以來，木村拓哉接連開通IG、微博、YouTube頻道等社交平台，與粉絲交流。熱愛分享生活的他常常曬出拍戲花絮和遛狗日常，也曾和愛女心美和光希合體直播，但始終不見木村拓哉單獨一人。此前唱片公司也事先向粉絲募集問題，準備讓木村在今晚的直播中回答，和偶像全新的交流方式也讓歌迷們相當期待。早年隨著偶像團體SMAP出道的木村拓哉，憑藉俊朗、充滿野性的長相，一出道就成為團體中的代表成員，後出演了《戀愛世代》、《長假》、《HERO》等日劇爆紅，直接在亞洲掀起一陣「木村效應」。在事業最高峰時，他宣布與妻子工藤靜香結婚，婚後育有兩女，不過兩位巨星的女兒心美和光希卻被日本論壇被狂酸「強推之恥星二代」，一度爆出不少爭議。但即使如此，木村拓哉只要登上電視劇仍然是收視之王，足見他在日本人心中難以動搖的國民男神地位。