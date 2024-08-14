MVP不給Curry「太黑」？零號情報員：2分鐘好球不能代表整屆奧運

我是廣告 請繼續往下閱讀

巴黎奧運已經落幕，不過關於美國男籃的話題還沒結束，對於奧運MVP應該頒給誰的話題，不少人各執一詞，其中「零號情報員」Gilbert Arenas力挺「詹皇」LeBron James，他直言評審沒有偏見，雖然Curry是打出了一些好球，但這樣的表現並非在整屆奧運會上演。這一次奧運4強戰開始，美國隊面臨非常大的挑戰，對決塞爾維亞幾乎一路落後，到末節尾聲才反超；對法國也是打到末節僅領先3分，之後才拉開比分。這兩場比賽Curry命中17記三分球，合計得到60分，打出個人奧運代表作。也因為Curry的爆發，外界有一些聲音認為MVP應該給Curry而不是詹皇，兩人本屆都入選了最佳五人。James場均14.2分6.8籃板8.5助攻，表現相當全面；而Curry則是場均14.8分全隊第一，而且關鍵戰命中多記重要進球。對此，Arenas認為投給James沒有任何問題，他直言這一屆評委沒有美國人，所以不存在偏見問題，更直說：「你不能假裝Curry那兩分鐘的好球時間在整屆奧運都在上演」。Arenas過去也曾對Curry的比賽做出諸多點評，他曾表示自己不認為Curry是「世紀天才」，稱後者只是偉大的籃球運動員，沒有達到Victor Wembanyama這種類型球員的等級。「Wemby是世紀天才，你無法模仿他的比賽。你能模仿魔術強森嗎？6呎7吋到6呎9吋控球後衛的視野？你沒辦法。」Arenas這樣說道，「Jokic不是一個世紀天才，他只是一個偉大的籃球運動員，Curry是一個偉大的籃球運動員。但世紀天才是指每20年才會看到的那種球員。」