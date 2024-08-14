拿政府補助轉播奧運還收費？學者籲政府出資5億　愛爾達5點回應

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2024巴黎奧運才剛落幕，但不少民眾仍對轉播內容以及費用不滿，甚至不解為何要收費，愛爾達公司獲得轉播權後，不僅接受了政府提供的8千萬補助金，還向民眾收取訂閱費。這引發了廣泛的質疑和不滿。1. 體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面。再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海。2. 所謂的補助、其實是「獎助」（可參考教育部運動發展基金輔導或獎助提升重大國際賽事觀賞人口作業要點），政府獎勵有意願的業者實施計畫。此外，獎助目的向來都是「奧運+帕運」，並非純「奧運」轉播。3. 有關傳播學者提出的解方，皆為集權、非民主國家作法。沒提到的先進民主國家如英國BBC、日本NHK，民眾需每年繳交電視稅(年約台幣7000元不等費用)後，政府會立法保障民眾「看的權利」。4. 本次愛爾達偕同無線電視夥伴公共電視與華視 (以筆畫序)，提供210小時轉播服務，此時數幾乎接近本次中華代表隊、台灣選手在巴黎奧運的出賽時數，加上無線電視必載有線電視法規，我國民眾並無「看不見奧運」的議題。此外，愛爾達的策略夥伴中華電信，在網路平台上提供四個免費頻道，包含中華隊賽事為主的「奧運熱播台」供民眾免費收看，實踐當今國際奧會更加強調的新時代新媒體轉播，也呼應中華電信本次在奧運前夕強調的「數位平權」政策。5. 再次感謝教育部體育署指導，同時也感謝委員與傳播學者的建議指教。我們在此誠懇呼籲有線電視與無線電視頻道同業，能在台灣時間8/29起的巴黎帕運轉播共襄盛舉(空出頻道)，一起實踐轉播平權的目標。如今奧運熱潮稍微告一段落，回頭來看奧運的收費與收看機制，或許也是未來可思考檢討的方向。