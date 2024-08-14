Google「元老級功能」要收了！明年8月失效快備份　替代方案一覽

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▲因短網址服務的需求愈來愈少，且容易被用來隱藏惡意連結，成為釣魚詐騙的工具，因此決定結束此服務。（圖／翻攝自goo.gl官網）

▲短網址服務為一種把「原始長網址」轉換成「短網址」的技術，縮短網址可讓網址在視覺上更簡潔，分享網址時也更方便。（圖／翻攝自Google短網址網頁）

Google長達15年的元老級功能將走入歷史！，屆時透過該功能產出的連結都將失效，Google呼籲用戶應盡早備份，將網址轉移到其他平台。Google透露終止服務原因，表示隨著時空變遷和用戶使用習慣的改變，短網址服務的需求愈來愈少，且容易被用來隱藏惡意連結，成為釣魚詐騙的工具，因此決定結束此服務。Google短網址於2009年推出，曾在網路上風靡一時，2018年起就逐步淘汰，雖無法使用「短網址生成功能」，但已生成的連結仍然有效。近日Google官方宣布短網址服務是時候關閉，，原理是利用「網站轉址」，當民眾點擊「短網址」時，會被「重新導向」至原始頁面，可以到達與長網址相同的網頁，而瀏覽器上的網址仍會顯示原始的「長網址」。縮短網址可讓網址在視覺上更簡潔，分享網址時也更方便，像是社群貼文、訊息中經常可見「https://bit.ly/xxx」、「https://reurl.cc/xxx」形式的連結，皆是經過縮址處理的短網址。《WENK MEDIA》指出，對於網路行銷者來說，短網址是行銷推廣中不可或缺的重要工具，透過轉址技術，短網址將冗長的網址轉換為簡短版本，不僅美化外觀，也提升便利性。📍美化網址外觀—使社群貼文及推播訊息的畫面更加簡潔📍網址記憶容易—在不能直接點擊和複製網址的平台上，可手動輸入網址📍增加品牌識別度—若有購買品牌專屬網域，在外觀上可建立信任感📍可免受字元限制—方便用於有字元限制的社群平台（如X等）📍追蹤成效數據—可追蹤使用者來源、性別等其他資訊自2018年Google官方正式宣告終止goo.gl短網址服務，許多用戶轉向其他短網址工具，有網友整理出5個實用的短網址工具，有縮短網址需求的民眾可轉移至以下網站：