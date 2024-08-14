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義大利人口不到1萬人小鎮　一次量產出3名奧運金牌得主

國際中心顏得智／綜合報導

▲男子輕艇激流K-1金牌迪吉那洛（Giovanni De Gennaro）、獲得奧運女排金牌的義大利女排最佳中間手隊長丹娜希（Anna Danesi）、女子柔道78公斤級金牌貝倫迪（Alice Bellandi）三人同樣來自義大利北部小鎮龍卡德萊。（合成圖／美聯社／達志影像）
▲男子輕艇激流K-1金牌迪吉那洛（Giovanni De Gennaro）、獲得奧運女排金牌的義大利女排最佳中間手隊長丹娜希（Anna Danesi）、女子柔道78公斤級金牌貝倫迪（Alice Bellandi）三人同樣來自義大利北部小鎮龍卡德萊。（合成圖／美聯社／達志影像）
2024巴黎奧運落幕，美國以40金加上總獎牌數126面位居龍頭，位居9的義大利代表團一共獲得12金13銀8銅，值得注意的是，義大利的12金之中，有3名金牌得主，來自於義大利北部一處人口不到1萬人的小鎮，堪稱是金牌小鎮。

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綜合外媒報導，女子柔道78公斤級金牌貝倫迪（Alice Bellandi）、男子輕艇激流K-1金牌迪吉那洛（Giovanni De Gennaro）、獲得奧運女排金牌的義大利女排最佳中間手隊長丹娜希（Anna Danesi），三人的共通點，都是來自義大利北部布雷西亞省的一個小市鎮龍卡德萊（Roncadelle）。

龍卡德萊位在阿爾卑斯山山腳下，人口僅9251人，卻能在本屆奧運中一次產出三名金牌得主。

龍卡德萊市長羅伯托（Roberto Groppelli）表示，在獲得兩面金牌時，他已說不出話來，更別說是第三面，他們為這三名選手感到自豪，可說是夢想成真，讓龍卡德萊能夠載入奧運會的史冊中。

市長還強調，一定會為三人舉辦盛大的慶祝活動，擁有像他們這樣，在體育和生活中被證明是冠軍的公民，感到非常驕傲。

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