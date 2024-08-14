快訊／黃珊珊請辭黨中央委員沒辭立委　柯文哲准了

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民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實遭檢調搜索，時任競辦總幹事黃珊珊今（14）日在黨中央委員會上請辭黨職，也就是辭去黨中央委員職務，但不影響不分區立委身分，柯文哲也在會中准辭。民眾黨發言人吳怡萱下午轉述黨中央委員會議狀況指出，由於近期政治獻金案紛紛擾擾，時任競辦總幹事、立委黃珊珊今天在會中請辭黨職，並獲黨主席柯文哲准許。吳怡萱表示，這次政治獻金案相關黨員，包括會計師端木正、財務長李文宗及競辦總幹事黃珊珊也都移交黨中評會議處，中評會將以最快速度開會做出決議。據悉，近日「小草」士氣動搖，柯文哲也將透過黨員信與支持者溝通，吳怡萱表示，柯文哲希望黨員朋友不要太擔心，會好好說明清楚。有關媒體報導，檢調今天搜索民眾黨黨部，吳怡萱則澄清，檢調有要求進入台玻大樓柯文哲辦公室，但沒有進黨部。至於提告會計師端木正延後的部分，已拍板今天下午3時還是會前往地檢署遞狀提告，目前律師正在準備資料。