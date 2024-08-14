股市最壞情況已過？金管會稱2萬點之上波動難免　但要注意風險

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台股一度上下震盪逾1800點，近來台股回穩，但這是否代表股市最壞情況已過？金管會證期局長張振山今（14)日受訪時表示，台股有漲有跌很正常，尤其已在2萬點之上，市場波動難免有些影響，美股震盪，其他國際市場也會受影響，但投資就是要注意風險。金管會主委彭金隆今日率領銀行局長莊琇媛 、證期局長張振山等局處官員，前往永豐銀行濟南路分行及彰化銀行南港分行視察，並在會後接受聯訪。由於之前台股上下震盪逾1800點，雖然近日回穩，台股今日盤中一度上漲358點，來到22155.29點，終場仍上漲230點。證期局長張振山今日被問到股市最壞情況是否已過去？他表示，台股有漲有跌很正常，尤其現在已在2萬點之上，市場波動難免會有些影響，但投資就是要注意風險，不論投資金額大小、標的怎樣，要了解商品，投資本來就有潛在可能風險。他也強調，注意市場發展同時，不管上漲或下跌，美股震盪，其他國際股市也會受影響，現在看台股滿穩定，投資人要有信心的同時，也要注意風險。