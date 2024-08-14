日本「巨大地震注意」明解除！專家：還不能鬆懈　旅遊危險區域曝

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▲日本近日發布的「巨大地震注意」將在明日解除，但地震專家強調，民眾對地震威脅仍不可掉以輕心。（圖／郭鎧紋提供）

▲日本南海海槽大地若震發生，海嘯到達日本東南沿岸的速度極快，根本沒時間可以逃跑。（圖／郭鎧紋提供）

日本宮崎縣在8月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，提醒民眾可能還有大型地震發生，該警報預計明（15）日傍晚解除，不過前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋提醒，地震和颱風不一樣，並非警報解除就無需擔憂，「日本發布的「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」主要是，消息發布後當地民眾瘋狂搶購泡麵、飲料等物資，且碰上當地「盂蘭盆節」，許多日本人不敢返鄉掃墓，不少台灣人也紛紛取消機票，等待危機解除。日本「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」預計在明天下午5點解除，郭鎧紋強調，即使過了一週，發生大地震的可能性也沒有減少，8月8日發生規模7.1地震後，截至8月13日中午，日本已觀測到23次有感地震，該地區與8日地震發生前相比是更加活躍，日本學者認為，未來30年，，預估死亡人數可能高達30萬人，遠超過311強震的2萬人，主因就是郭鎧紋表示，若南海海槽大地震發生，，時間依地震發生位置會有些許變化，但基本上都來不及逃跑，呼籲台灣民眾，若想前往日本旅遊甚至置產，基本上要避免「日本東南部沿岸」，包括九州的「大分至宮崎沿岸」、四國的「高知縣沿岸」、紀伊半島、伊豆半島等，都是容易淹水的危險區域。郭鎧紋總結，地震的特殊資訊並不是預測「一場大地震之後就會發生另一場大地震」，即使發布臨時訊息，南海海槽也不一定會發生大地震，「 我們不知道日本何時何地會發生地震，而不僅僅是南海海槽，因此每天做好準備很重要。」