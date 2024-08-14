快訊／國家警報連發！「大雷雨」狂襲半個台灣　路上一堆落湯雞

（更新時間15:00）對流發展相當旺盛，中央氣象署今（14）日針對西半部各縣市接連發布「大雷雨即時訊息」，不僅下起又急又快的雨勢，閃電、雷擊也搭配出現，上午的好天氣瞬間變不見，宛如颱風過境，目前在南投已出現65.5毫米的驚人時雨量，請民眾慎防淹水，外出注意安全。
🟡大雷雨警戒
⚠️ 14時55發布：「南投縣、彰化縣、雲林縣」，持續時間至16時00分止。
⚠️14時38分發布：「臺北市、新北市、桃園市」，持續時間至15時45分止。
⚠️14時35分發布：「臺北市、新北市、桃園市、新竹縣」，持續時間至15時30分止。
⚠️14時09分發布：「南投縣」，持續時間至15時15分止。
⚠️13時34分發布：「桃園市、新竹縣」持續時間至14時30分止。
⚠️13時32分發布：「高雄市、屏東縣」持續時間至14時30分止。
⚠️13時20分發布：「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣」，持續時間至14時45分止。
【時雨量排行，13:00~14:00】
1、南投縣鹿谷鄉，時雨量65.5毫米
2、南投縣竹山鎮，時雨量55.5毫米
3、桃園市龜山區，時雨量50.0毫米
4、高雄市杉林區，時雨量50.0毫米
5、嘉義縣梅山鄉，時雨量46.5毫米
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⚠️ 14時55發布：「南投縣、彰化縣、雲林縣」，持續時間至16時00分止。
⚠️14時38分發布：「臺北市、新北市、桃園市」，持續時間至15時45分止。
⚠️14時35分發布：「臺北市、新北市、桃園市、新竹縣」，持續時間至15時30分止。
⚠️14時09分發布：「南投縣」，持續時間至15時15分止。
⚠️13時34分發布：「桃園市、新竹縣」持續時間至14時30分止。
⚠️13時32分發布：「高雄市、屏東縣」持續時間至14時30分止。
⚠️13時20分發布：「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣」，持續時間至14時45分止。
【時雨量排行，13:00~14:00】
1、南投縣鹿谷鄉，時雨量65.5毫米
2、南投縣竹山鎮，時雨量55.5毫米
3、桃園市龜山區，時雨量50.0毫米
4、高雄市杉林區，時雨量50.0毫米
5、嘉義縣梅山鄉，時雨量46.5毫米