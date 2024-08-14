江坤俊神隱1個月大動作復出！急發新衛教影片　同框長髮女個管師

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▲江坤俊（右）昨日在臉書曝光衛教影片，身旁搭擋1名女個管師（左），2人共同分享乳癌資訊。（圖／江坤俊臉書）

▲ 江坤俊風波過後8日首度表態，發布一張「長輩圖」，祝福大家父親節快樂。（圖／江坤俊臉書）

外科名醫江坤俊日前醜聞連環爆，先是與護理師的桃色風波，隨後被指控性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子劉藺秦事後出面發表聲明否認，並宣布暫停演藝圈工作，話題依舊持續延燒。事隔1個月，江坤俊8日先是在臉書發文慶祝父親節，昨（13）日又無預警更新衛教影片，被傳他有意復出，而片中還同框1名「女個管師」，掀起熱議。江坤俊昨（13）日晚間在臉書上傳一支衛教影片，寫道：「乳癌病人最害怕的事情應該就是復發了，標靶陽性的乳癌有高復發，高轉移的風險，特別是腦部的轉移，但其實是有方法降低乳癌的復發率的，讓我在底下這支影片告訴你該怎麼做，面對乳癌真的不用驚慌。」江坤俊在畫面中現身，談吐與外型看起來都與爭議事發前無異，他態度冷靜且專業的坐在鏡頭前解釋乳癌病情，分享如何降低乳癌復發率，值得注意的是，身旁還找來1名新露面的長髮女個管師搭檔。影片曝光後掀起討論，外界認為江坤俊此舉似乎意味著將以網路影片的形式回歸，引發正面兩極看法，有粉絲表示：「專業跟私生活是兩碼事，我還是尊敬江醫生的專業」、「病患需要的是醫生的專業與能力」。不過還是有部分人不買單，留言開酸：「很會！低調一陣子然後繼續假裝什麼事都沒發生，台灣公眾人SOP」、「不要假裝忘記管不住小頭的事喔！」江坤俊在今年7月爆發與護理師婚外情，風波爆發後，江坤俊與妻子劉藺秦曾公開聲明否認，沒想到又陸續被扒出更多內幕，甚至還爆出他性騷擾TVBS主播鄭凱云，該傳聞也經TVBS與鄭凱云證實。江坤俊隨後在臉書上發表聲明，澄清自己並未性騷，並宣布暫停演藝圈工作。他的粉絲專頁沈寂近1個月後，8日父親節他首度發文簡短寫下17字：「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂。」，吸引不少人朝聖，也被認為是為了復出做暖身。