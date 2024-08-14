立法院人事大地震！韓國瑜趁休會再出手整頓　50人遭異動規模罕見

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立法院長韓國瑜上任後積極改革國會，整頓院內人士，他上任後新春團拜，提醒「螺絲一定要拴緊」，接著就換掉總務處長，將原處長周杰調任參事，並跟台中市長盧秀燕借將，延攬過去在擔任國會聯絡人時期風評頗佳的前中市新聞局副局長廖炯志出任新總務處長。韓國瑜在休會期間，再進行歷來罕見的大規模人事異動。根據立法院這次人事調動名單，包括法制局長、公報處長，以及幾個常設委員會的主秘、專委都調動，人員達50個，將在這兩天陸續發布、交接。異動名單如下：參事楊育純、張禮棟、王俊傑。法制局長郭明政、公報處長蘇顯星、交通委員會主秘陳玉清、衛環委員會主秘郭冬瑞、衛環委員會專委劉厚連、內政委員會專委吳福輝、教育委員會專委白智榮、公報處副處長游亦安、預算中心副主任盧政遠、議事處副處長吳東欽。議事處秘書吳秀玲、副秘書長辦公室秘書何弘光、國會圖書館編纂梁雅琴、國會圖書館編纂黃華源、預算中心研究員魏安國、法制局組長陳世超、法制局研究員趙俊祥、法制局副研究員陳建欉、法制局副研究員陳秋芬、預算中心副研究員葉蘭、預算中心副研究員黃彥斌、預算中心副研究員羅玉珊。公報處編審盧秀雲、國際處編審蔡淑珍、議事處編審李彥緯、議事處編審江建逸、中南部服務中心編審林華彬、公報處科長賴少保、公報處科長周士鈞、公報處科長陳品華、交通委員會科長林宗賢、經濟委員會科長陳卉庭、國會圖書館科長翁惠珊、議事處科長蔡述倫、總務處科長許佳真、國際事務處科長李宗一。公報處專員許淑真、司法專員高念祖、議事處專員洪仕恁、國會圖書館專員葉佩宜、總務處專員李家政、總務處專員黃淑貞、中南部服務中心專員林宇音、國際事務處專員劉禹伶、議政編輯蘇貞芳、公報處編輯黃鈺茹、總務處科員黃心卉。