奧運閉幕最強不是巴黎！阿湯哥輸給這屆　他接棒4年後一切都變了

美國霸主地位不保？NBA近4年得分榜遭歐洲球員佔據　Doncic居榜首

記者吳政紘／綜合報導

▲達拉斯獨行俠球星Luka Doncic，來自歐洲的斯洛維尼亞，近4年在NBA砍下9103分，高局全聯盟第一，今年賽季也帶領球隊闖入NBA總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠球星Luka Doncic，來自歐洲的斯洛維尼亞，近4年在NBA砍下9103分，高局全聯盟第一，今年賽季也帶領球隊闖入NBA總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
根據美媒《StatMuse》統計，NBA自2020年至賽季開始計算，得分前4多的球員，僅有波士頓塞爾提克的Jason Tatum一人是美國球員，其餘3名球員都是來自美國以外的歐洲國家，排行榜第一的是達拉斯獨行俠Luka Doncic的9103分，Tatum的8836分排在第二，密爾瓦基公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo以8787分排在第三，第四名則是丹佛金塊Nikola Jokic的8535分。

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美國霸主地位不保　各國實力急起直追
　
近年來各國籃球實力逐漸增強，美國的霸主地位已經開始遭到威脅，今年巴黎奧運美國在對上法國、塞爾維亞等歐洲國家，都險些輸球，4年後在自家主場舉辦的洛杉磯奧運，沒有了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant、柯瑞（Stephen Curry）等超級巨星，新生代的球員要如何扛起美國男籃大旗，也是球迷關注的焦點。

自2017-18年James Harden拿下NBA年度MVP後，從2018-19賽季到2021-22賽季NBA年度MVP都由國際球員包辦，Antetokounmpo和Jokic各拿兩屆，2022-23賽季是由Joel Embiid拿下，上賽季則是由Jokic獲得年度MVP，等於過去7年只有2名美國球員拿下NBA年度MVP。

在巴黎奧運後，歐洲各國已展示能和美國男籃一拼的實力，不少球迷認為美國籃球的統治力已大不如前，4年後要實現奧運男籃6連霸，難度將會提高不少，但洛杉磯奧運距今還有4年，就看美國如何利用這4年，打造出另一支「夢幻隊」。

▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）
▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）
▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，總共6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，帶隊奪下銅牌，返國後馬上就被拍到，現身賽馬場，觀賞自己相當熱衷的賽馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，總共6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，帶隊奪下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

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