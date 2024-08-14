美國霸主地位不保？NBA近4年得分榜遭歐洲球員佔據　Doncic居榜首

根據美媒《StatMuse》統計，NBA自2020年至賽季開始計算，得分前4多的球員，僅有波士頓塞爾提克的Jason Tatum一人是美國球員，其餘3名球員都是來自美國以外的歐洲國家，排行榜第一的是達拉斯獨行俠Luka Doncic的9103分，Tatum的8836分排在第二，密爾瓦基公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo以8787分排在第三，第四名則是丹佛金塊Nikola Jokic的8535分。
美國霸主地位不保 各國實力急起直追
近年來各國籃球實力逐漸增強，美國的霸主地位已經開始遭到威脅，今年巴黎奧運美國在對上法國、塞爾維亞等歐洲國家，都險些輸球，4年後在自家主場舉辦的洛杉磯奧運，沒有了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant、柯瑞（Stephen Curry）等超級巨星，新生代的球員要如何扛起美國男籃大旗，也是球迷關注的焦點。
自2017-18年James Harden拿下NBA年度MVP後，從2018-19賽季到2021-22賽季NBA年度MVP都由國際球員包辦，Antetokounmpo和Jokic各拿兩屆，2022-23賽季是由Joel Embiid拿下，上賽季則是由Jokic獲得年度MVP，等於過去7年只有2名美國球員拿下NBA年度MVP。
在巴黎奧運後，歐洲各國已展示能和美國男籃一拼的實力，不少球迷認為美國籃球的統治力已大不如前，4年後要實現奧運男籃6連霸，難度將會提高不少，但洛杉磯奧運距今還有4年，就看美國如何利用這4年，打造出另一支「夢幻隊」。
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近年來各國籃球實力逐漸增強，美國的霸主地位已經開始遭到威脅，今年巴黎奧運美國在對上法國、塞爾維亞等歐洲國家，都險些輸球，4年後在自家主場舉辦的洛杉磯奧運，沒有了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant、柯瑞（Stephen Curry）等超級巨星，新生代的球員要如何扛起美國男籃大旗，也是球迷關注的焦點。
自2017-18年James Harden拿下NBA年度MVP後，從2018-19賽季到2021-22賽季NBA年度MVP都由國際球員包辦，Antetokounmpo和Jokic各拿兩屆，2022-23賽季是由Joel Embiid拿下，上賽季則是由Jokic獲得年度MVP，等於過去7年只有2名美國球員拿下NBA年度MVP。
在巴黎奧運後，歐洲各國已展示能和美國男籃一拼的實力，不少球迷認為美國籃球的統治力已大不如前，4年後要實現奧運男籃6連霸，難度將會提高不少，但洛杉磯奧運距今還有4年，就看美國如何利用這4年，打造出另一支「夢幻隊」。
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