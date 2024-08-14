美國霸主地位不保？NBA近4年得分榜遭歐洲球員佔據　Doncic居榜首

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）

▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，總共6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，帶隊奪下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

根據美媒《StatMuse》統計，NBA自2020年至賽季開始計算，得分前4多的球員，僅有波士頓塞爾提克的Jason Tatum一人是美國球員，其餘3名球員都是來自美國以外的歐洲國家，，4年後在自家主場舉辦的洛杉磯奧運，沒有了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant、柯瑞（Stephen Curry）等超級巨星，新生代的球員要如何扛起美國男籃大旗，也是球迷關注的焦點。自2017-18年James Harden拿下NBA年度MVP後，，上賽季則是由Jokic獲得年度MVP，等於過去7年只有2名美國球員拿下NBA年度MVP。，但洛杉磯奧運距今還有4年，就看美國如何利用這4年，打造出另一支「夢幻隊」。