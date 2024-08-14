柯文哲捲假帳疑雲會崩潰？吳子嘉斷言：「這時間點」百分之百會哭

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白。而檢調今（14）日早上突襲搜索會計師端木正的會計師事務所、柯文哲辦公室，以及木可公司，據傳不排除約談端木正及事務所人員到案說明釐清案情。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉斷言，柯文哲百分之百會哭，且可能在上北檢的車子的時候就會哭了。吳子嘉今在網路直播節目《董事長開講》，被網友問到「柯文哲會不會在羈押庭崩潰哭了？」他表示，不用等到羈押庭，在偵查庭時柯文哲就會哭了，「可能柯P上北檢的車子的時候就會哭了，百分之百哭，他沒有那個耐力啦！」同台的媒體人張禹宣也在一旁斬釘截鐵表示，柯文哲一定會哭。吳子嘉續指，他今天看到媒體人矢板明夫上節目講了一句話很經典，「他說看到柯P他們這種搞錢的方式，是大概100年前的搞錢方式，是大正年代在A錢的方式，被日本記者笑成這個樣子，柯P真丟臉，連做壞事都被人家笑！」