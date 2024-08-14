影／饒慶鈴開球喊「大家最期待看張育成」引爭議　臉書遭象迷灌爆

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中華職棒中信兄弟昨(13日)在台東面對富邦悍將的賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，但是在致詞時疑似出現主客場不分的情形，饒慶鈴說「大家來看富邦悍將，國防部張育成」，此話一出引起中信象迷的不滿，灌爆了饒慶鈴臉書的留言。中信兄弟邀請台東縣長擔任開球嘉賓，饒慶鈴在致詞時表示：「自2022睽違14年台東棒球場重新整修啟用，中職就在台東安排舉辦賽事，光今年就有8場次，感謝中職的幫忙，大家都來看富邦悍將，特別是國防部長張育成，有沒有人來支持的」。此話一出引發許多象迷不滿，不少象迷跑到饒的臉書下留言，「穿兄弟球衣蹭張育成？」、「太不尊重主場主人了」、「開球致詞也要做功課嘛」、「主客場分不清，我們是支持兄弟的好嗎」。據了解，昨晚的賽事吸引逾5千球迷入場，許多人特地從外縣市遠道而來，不料卻聽到饒縣長分不清主客場的致詞發言，場面一度很尷尬，所幸中信兄弟主持人小白及時緩頰說「兩隊都有台東的選手啦」。