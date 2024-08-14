黃珊珊宣布辭中央委員　江和樹：這時請辭只是把混亂留給其他人

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民眾黨主席柯文哲爆發從政以來最大政治風暴，立委黃珊珊中午在民眾黨中央委員會中，主動請辭黨職。也是中央委員的民眾黨台中市黨部主委江和樹指出，黃珊珊在事件爆發的第一時間不辭，這時請辭已經不具意義。身為柯競辦總幹事，她確有監督不周之嫌，但真相沒釐清前不該走開、徒將混亂留給其他人。台灣民眾黨今（14）日中午線上召開中央委員會，會中熱烈討論此次政治風暴，會後由黨發言人吳怡萱轉述會議內容，表示黃珊珊請辭中央委員，但未請辭立委；另外黃珊珊、端木正、李文宗送中評會處理。也是中央委員的台中市議員江和樹表示，自己在會中已表達，黃珊珊在民眾黨面臨危機的第一時間沒有請辭，「這個時間點再請辭，我覺得沒有意義」。身為總統大選的競辦總幹事，黃珊珊有監督不周的責任，但還沒釐清問題之前就走人，等同把混亂殘局留給其他人收拾。江和樹說，他相信柯文哲完全不知道，總統候選人不可能管這麼多帳目，但民眾想了解真相，想知道內幕和問題在哪裡，黨中央有必要向外界說清楚講明白。事到如今，讓檢調大搜索也好，透過徹底揭發真相，讓該負責的負責、該送辦的送辦，一切回歸平淡，黨的運作才能早日走回正軌。江和樹說，他在會中向柯文哲說「我相信阿北是清白的，你要加油啦！」也提醒他，帶人不要太重感情，因為人心隔肚皮，「要相信的是制度，人會說謊，但制度不會」。