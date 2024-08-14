「解憂雜貨店」賣茶葉　中警識破逮販毒5人團

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21歲的柯姓毒販以通訊軟體微信WeChat創設「解憂雜貨店」，推播「解憂新菜單上線囉！頂級高山烏龍 價格 NT2600/盒、隱藏版特殊茶款 價格 NT5000/盒、緊繃飲品 價格 NT500 買5送1 買10送3」等廣告訊息，販售毒品。經台中市刑大警方深入追查並線蒐證，報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，俟時機成熟，持拘票及搜索票緝獲柯姓男子及其集團成員共計5人到案，並查扣第三級毒品愷他命、K盤、分裝袋、磅秤及手機等證物。中市刑大偵八隊蒐證調查，該販毒集團以柯姓男子為首，負責利用通訊軟體與購毒者聯繫交易事宜，再指揮旗下成員(俗稱小蜜蜂)前往送貨及收款，柯男等人到案後自知難逃法網，均坦承犯行。柯男於警訊時坦承上述廣告訊息意指「愷他命2公克販賣2600元、4公克販賣5000元；緊繃飲品即為毒品咖啡包1包500元，買5包送1包及買10包送3包」。全案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪嫌提起公訴，依法可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以下罰金。臺中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊隊長曾朝顯呼籲，警方對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，將持續強化查緝作為，切勿心存僥倖以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。