Google Pixel 9電信開賣搭資費「0元」！哪裡買最划算　一文看懂

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▲Google Pixel 9 Pro Fold摺疊機在8/31前於Google官網下單，可獲1萬1800 Google 商店消費點數，頗為划算。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 售價26490元起，即日起至8月31日購買，可獲得5800 Google 商店消費點，電信商還有提供0元資費可選擇。（圖／記者周淑萍攝）

Google台灣時間今（14） 日凌晨1點舉辦年度大型的硬體發表會Made By Google，會中發表了Pixel 9 系列手機4款，包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL等，以及摺疊機 Pixel 9 Pro Fold也同步登場，同時還有兩款穿戴裝置Pixel Watch 3智慧錶和Pixel Buds Pro 2無線耳機，台灣官網同步開放預購，一文幫你快速了解怎麼買最划算。配置Google Tensor G4 處理器，外觀比上一代更輕、更薄。外螢幕為8吋，內螢幕為6.3吋，三鏡頭組，4800 萬像素廣角鏡頭、1050 萬像素超廣角鏡頭 、1,080 萬像素 5 倍望遠鏡頭，支援高達 20 倍的超解析變焦13，以及 0.5 倍、1 倍、5 倍光學變焦，前鏡頭1000萬像素。根據台灣官網顯示，現在預購，預計9月4日會到貨，16+256GB售價5萬6990元，16+512GB售價6萬990元，即日起至8月31日購買，即可獲得1萬1800 Google 商店消費點數。6.3吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，專業級後置三鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) 、4,800 萬像素 5 倍望遠鏡頭 ，支援高達 30 倍的高解析變焦，以及 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光學變焦，預計今年年底上市，16+128GB售價33490元，16+256GB售價36990元。6.8吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，專業級後置三鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) 、4,800 萬像素 5 倍望遠鏡頭 ，支援高達 30 倍的高解析變焦，以及 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光學變焦。即日起開放預購，16+256GB售價39990元，即日起至8月31日購買，即可獲得9800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。6.3吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，雙鏡頭，包含5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) ，提供0.5 倍、1 倍、2 倍光學變焦。即日起開放預購，預計8月22日送達，12+128 GB售價26490元，12+256GB售價29990元，即日起至8月31日購買，即可獲得5800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。今(14)日即日起開放預購新品，8月22日起陸續開賣。申辦台灣大月付1,399元5G專案，即可0元帶走Google Pixel 9；VIP用戶續約購機最高折5000元，舊換新最高折3,000元。今(14)日於中華電信網路門市開放限量預購Pixel 9、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold。搭配中華電信精采5G指定資費方案，Google Pixel 9系列手機最低0元起，於上述期間於中華電信網路門市完成預購，加贈萬元限時首購搶先禮，包括Pixel原廠配件和購物金最高7000元、Hami Video影劇館首年免費、手機保險3個月、舊換新限時加碼折2,000元。