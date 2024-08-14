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郭泓志《營業中》記者會被消失？姚元浩給答案　不怕節目撞時段

記者吳昕蓓／台北報導

▲先前傳出郭泓志缺席《嗨！營業中》第四季是因為播出時間將跟先前錄好的節目《上船了各位！》打對台，姚元浩（右）透露郭泓志缺席的原因，並表示：「我們藝人就是好好做節目。」（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲先前傳出郭泓志缺席《嗨！營業中》第四季是因為播出時間將跟先前錄好的節目《上船了各位！》打對台，姚元浩（右）透露郭泓志缺席的原因，並表示：「我們藝人就是好好做節目。」（圖／記者吳昕蓓拍攝）
郭泓志近年來轉戰演藝圈主持實境節目，目前手上有《嗨！營業中》、《我的明星村長》、《上船了各位！》，先前傳出郭泓志缺席《嗨！營業中》第四季記者會是因為播出時間將跟先前錄好的節目《上船了各位！》打對台。今（14）日節目班底姚元浩和莎莎、乱彈阿翔出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘被問到此事，「郭哥沒來是沒空，上次記者會他算是靈魂有來。」他透露郭泓志缺席的原因，被問到是否擔心收視受到《上船了各位！》影響，也首度給出回應。

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▲（圖／記者吳昕蓓攝影）
▲今（14）日節目班底姚元浩（左起）和乱彈阿翔、莎莎出席《嗨！營業中》第四季記者會。（圖／記者吳昕蓓攝影）
郭泓志消失《嗨！營業中》記者會內幕曝光　好看娛樂認了

昨日有消息指出，當天第四季卡司姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔皆有現身記者會，唯隊長郭泓志只透過視訊連線跟大家合體，表示郭泓志參與的實境節目《上船了各位！》播出時段為每週六，未來將和《嗨！營業中》第四季播出時間打對台，對此，好看娛樂也回應：「我們因為上一季合作很愉快，本來就會繼續合作，至於藝人時段對打部分，大家日後都會更小心。」

姚元浩曝光郭泓志缺席真相　被問收視壓力回應了

姚元浩坦言，郭泓志本來每年暑假都會規劃帶家人出去玩，因此才會缺席記者會，被問到是否知道節目和《上船了各位！》時段打對台，他也表示：「我們知道，但沒有特別去想，都是時間排了就去了。」他提到和郭泓志還有合作節目《我的明星村長》，有時候也會沒有看到郭泓志人影，就是回洛杉磯去投球。

▲（圖／記者吳昕蓓攝影）
▲姚元浩坦言，郭泓志本來每年暑假都會規劃帶家人出去玩，因此才會缺席記者會。（圖／記者吳昕蓓攝影）
至於會擔心《上船了各位！》給出收視壓力嗎？姚元浩直言：「我們藝人就是好好做好節目，我們在記者會跟大家分享的片段，自己也很期待播出。」他分享，只要聽到工作人員說過完帶覺得內容很精彩，就會覺得很開心，「我們站在前面的人就更有信心。」

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