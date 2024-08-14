美國經濟有望軟著陸！永豐銀總座莊銘福：若Fed慢慢降息是好事

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金管會主委彭金隆（中）今（14）日赴永豐銀行濟南路分行視察金融友善服務與設施。（圖／永豐銀行提供）

美國公布最新7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，增強市場對美國聯準會（Fed）9月降息的預期，永豐銀行總經理莊銘福今（14）日表示，高利率環境公司經營不易，預估美國經濟有望朝向「軟著陸」，若聯準會採取慢慢降息策略，「企業好對我們就是好事」。金管會主委彭金隆今日偕同銀行局、衛生福利部等跨部會首長，前往金融友善服務示範點永豐銀行濟南路分行視察，體驗無障礙軟、硬體設施及行員服務等完善流程。永豐銀行指出，濟南路分行設有各項無障礙軟、硬體設施，包括新增容膝式及感應式ATM，當客戶走近機台時，可自動播音、提醒客戶使用無障礙機台，並透過語音方式存款、提款或轉帳等；臨櫃則提供聽障手語翻譯及增設容膝櫃台空間、升降桌面寫字台及手語翻譯服務、線上文字客服及口述免填單等完整的金融友善輔助工具；同步於ATM、服務鈴及補摺機增設定位點導盲磚，客服電話則新增友善標示，無障礙廁所內增設閃光警示燈、尿布台及置物架等，打造多元共融環境。更多資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。永豐銀行總經理莊銘福在會後受訪時也談到，永豐銀每家分行均配備身心障礙友善設施，但有些設備尚未普及至每一家分行，例如容膝式ATM是永豐銀很想推動的目標，預算非重點、重點是要普及化，但廠商供應不及、無法交貨，目前永豐銀全行設有1台容膝式ATM，預計今年底可增至3台，未來希望6都行政區至少都能有1台容膝式ATM，最終希望每家分行都設置容膝式ATM。此外，由於美國公布7月PPI增幅低於預期，提高9月聯準會降息的可能性，莊銘福也談到，在高利率環境之下，公司經營確實不易，觀察過去2年除了美國、台灣等地外，其他地方經濟表現都不怎麼優異，就是高利環境造成。因此，如果美國啟動降息，對產業或公司行號都將有不小助益。不過，他說，如果美國採取慢慢降息，不要一次降太快，對企業經營會有很大幫助，就銀行角度而言，企業好對銀行就是好事，他也預估，美國經濟可望朝向軟著陸。