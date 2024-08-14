安以軒曾和王齊麟「豪宅玩到天亮」！不探老公監挨批　朋友揭原因

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▲陳榮煉還沒出事前，安以軒過著錦衣玉食的生活，她41歲生日派對奢華的令人咋舌。（圖／安以軒微博）

▲▼安以軒目前長住台灣，母代父職教養一雙子女。（圖／安以軒臉書、微博）

安以軒以電視劇《鬥魚》、《下一站，幸福》走紅兩岸三地，嫁給澳門百億富商陳榮煉後，好日子沒有過太久，男方前年被依涉嫌非法經營賭博、洗錢等83項罪名逮捕，最終成立34項，重判14年有期徒刑，身陷牢獄的他還在上訴。安以軒今（14）日遭爆料從來沒有去探望過老公，卻在返台期間和羽球金牌國手王齊麟等人聚會，被質疑夫落難，她玩樂行程照舊，看似絕情，不過友人出面幫她說話。去年7月15日，陳榮煉身陷囹圄，已經帶一對子女回台灣定居的安以軒，被拍到現身信義區某豪宅，身旁有宋芸樺、鄭元暢和奧運羽球金牌選手王齊麟，10多人一起玩到天亮才鳥獸散，安以軒離開前還和幾名友人開心擁抱，5天後，她被目擊從內湖豪宅外出，由司機開車接送，去採買生活用品。狗仔也直擊安以軒在市內湖、松山、信義區的住所來來去去，行程看似相當忙碌。安以軒去年傳出和陳榮煉祕密離婚，「安氏集團」閨密夏于喬出席活動被問及此事，她以「沒有吧，我沒有聽說」代為否認，稱安以軒帶著一雙兒女努力生活。據《壹蘋新聞網》報導，安以軒友人替她抱不平，透露安以軒始終在幫陳榮煉找律師，持續為老公的官司奔走，她也很想念老公，本來想飛去澳門探視，但被台灣親友阻止，擔心她一旦飛到中共領土會有人身安全，假如「被消失」，6歲兒子、4歲女兒誰來照顧。朋友也心疼安以軒，希望她還是要出門透氣，轉換心情，對於被解讀安以軒不看老公、只顧享樂，感到無奈。