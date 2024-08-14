朱學恒性騷鍾沛君遭判刑！他不服判決再提上訴　高院26日開庭傳訊

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▲朱學恒涉性騷強吻議員鍾沛君，案經台北地院審理，認定朱涉強制猥褻事證明確，判刑1年2月。朱學恒提起上訴，本月26日，高院首度召開準備程序庭。（圖／NOWnews資料照）

前年6月間，名嘴朱學恒被控涉嫌性騷強吻議員鍾沛君，遭台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案經台北地院審理，認定朱涉強制猥褻事證明確，且犯後毫無悔意，判刑1年2月。朱學恒提起上訴，本月26日，高院首度召開準備程序庭，將傳訊朱學恒到庭，而鍾沛君提起附帶民事賠償，全案由高院民事庭審理中。據判決指出，朱學恒遭控於2022年8月6日晚間，於包廂餐敘時，趁友人離開、與國民黨台北市議員鍾沛君獨處時，性騷強吻女方，之後又不顧女方反抗，壓肩二度強吻得逞，朱學恒事後簽下道歉協議。全案於去年6月間「#MeToo」事件爆發，鍾沛君於臉書發文揭露此事並提告。案經台北地院審理，認為朱學恒飾詞狡辯，犯後未見悔意，依強制猥褻罪判刑1年2月徒刑。朱學恒不服判決提上訴，本月26日，高院首度召開準備程序庭，將傳訊朱學恒到庭。