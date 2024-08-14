柯文哲喊告會計師　他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了

曝柯文哲最火大的人是黃珊珊！吳子嘉預言她「本週立委職務不保」

記者余祥／台北報導

▲民眾黨涉嫌2024總統大選期間政治獻金申報不實，黃珊珊時任競選總幹事難辭其咎。（圖／資料照片）
▲民眾黨涉嫌2024總統大選期間政治獻金申報不實，黃珊珊時任競選總幹事難辭其咎。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳爭議，北檢今日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。美麗島電子報董事長吳子嘉在「董事長開講」節目中曝，柯文哲最憤怒的人就是黃珊珊，黃珊珊根本不用辭中央委員，週五中評會開鍘，最輕是停權3年，自然解除立委職務，黃珊珊這週立委恐就不保。

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吳子嘉分析說，令柯文哲非常憤怒的兩個人就是黃珊珊跟時任財務長李文宗，但最憤怒的還是黃珊珊，因為這次事件爆發的起頭就是黃珊珊閨蜜公司尼奧、時樂沒有收到916萬款項，柯文哲火大黃珊珊2件事，第一，早就知道為何不擺平？第二，沒擺平為何沒告知他？

吳子嘉說，現在黃珊珊已經被送至民眾黨中評會，週五就要開會，黃珊珊稍早宣布請辭中央委員，其實她不用辭這個，因為中評會週五開鍘，最輕就是停權3年，自然解除黃珊珊的立委職務，「黃珊珊這週立委就不保了！」

吳子嘉更直言，若柯文哲今天被收押，黨員怎麼可能放過黃珊珊？一定會被解除立委職務。

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