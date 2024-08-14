權值股帶頭衝！鴻海法說前漲逾2%　台股漲230點、站回22000點關卡

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美國股市昨（13）日回神上攻，其中費半指數上漲逾4%，以及台積電ADR上漲逾2%，再再激勵台北股市今（14）日開盤強勁，上漲155.44點、以21952.03點開出，隨後在權值股的帶頭下，最高來到22155.29點、上漲358.72點，終場則是上漲230.68點或1.06%，收在22027.25點，月線得而復失，成交量放大到4094.91億元。大盤強勢走高，中小型股也與大盤同行，櫃買指數終場上漲3.24點或1.26%，收在260.23點，日K連4紅，月線同樣得而復失，成交量為1156.31點。今日個股成交量排行榜前五名；新光金、群創、鴻海、聯電、昆盈；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、藥華藥、廣達、長榮。權值股集體走高，台積電以951元開出、上漲10元，最高來到955元，終場上漲7元或0.74%，收在948元，日K連3黑，貢獻大盤指數就有56點；今日召開法說會的鴻海，以186元開出、上漲5元，站上8月5日留下的空方缺口，隨後多頭氣勢不減，終場上漲4.5元或2.49%，收在185.5元，貢獻大盤指數就有20點；聯發科上漲25元或2.16%，來到1185元。今日電子成交比重維持在6成以上，來到62.4%。其中表現相對亮眼的就是IC設計股，天方能源、倚強科亮燈漲停，宜特上漲逾8%，股王信驊、神盾上漲逾6%，芯鼎上漲逾4%，力旺、九暘、M31、晶心科、類比科、創意、世紀、力智、通泰、天鈺、新唐上漲逾3%。機器人概念股今日也有表現，主要是受惠於機器人展8月21日至24日開跑，羅昇亮燈漲停來到147.5元，陽程上漲逾5%，時碩工業、三聯、大銀微系統上漲逾4%，佳世達上漲逾3%，微星、新漢、穎漢、台達電、致茂、廣明、矽創、裕隆、華碩上漲逾2%。非電族群由營建股領軍，類股指數上漲2.28%、位居漲幅排行亞軍。皇翔亮燈漲停來到]65.3元，海悅上漲逾7%，潤弘上漲逾6%，欣巴巴、遠雄、國產上漲逾4%，森寶、國揚、永信建、長虹、國建、京城、皇普、華建、宏盛上漲逾3%。不過還是有族群逆勢走跌，跌最重的就是生技股，類股指數下跌逾3%、位居跌幅排行冠軍。藥華藥逼近跌停、下跌逾9%，昨日掛牌迎來蜜月行情的台新藥，今日直接下跌超過半根停板，共信-KY上漲逾4%，保瑞下跌逾3%，達邦蛋白、台耀、瑞基、醫影、合世、松瑞藥、寶利徠、申豐、大學光上漲逾2%。