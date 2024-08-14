大谷翔平連2場開轟！突破近期小低潮　道奇主帥指出這一點很關鍵

大谷翔平突破小低潮！洛杉磯日籍球星大谷翔平在7月底到進入8月後，陷入打擊小低潮，目前8月的單月打擊率下探到僅有1成91。然而，在這兩天的出戰密爾瓦基釀酒人的比賽中，大谷翔平連續2場開轟，將個人全壘打數推進到37轟，似乎打擊狀況有所改善。對此，道奇總教練Dave Roberts認為，以大谷翔平的打擊力道，好好抓住球心就能輕鬆敲出長打，所以如果面對低於好球帶的球，忍住不揮擊是很重要的一點。
8月11戰敲5轟 近期6支安打皆長打
大谷翔平在7月尾聲後，陷入打擊低潮，目前在8月的打擊率僅有1成91，上壘率更是從上個月的4成04下滑到2成35，長打率則維持在6成左右的水準。不過在全壘打部分反而有所成長，大谷翔平整個7月也才敲出6轟，但8月進行11戰就已經敲出5轟，穩定朝著40轟、40盜的目標邁進。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts受訪時表示：「如果大谷翔平的打擊方向正確，他就會敲出飛行距離很遠的球，但如果是低於好球帶位置的球，就可能會敲成滾地球，所以對他來說，忍住不要揮棒，會是更好的一件事。」這點從大谷翔平近期的6支安打都是長打，也能夠窺知一二。
儘管大谷翔平連續2場開轟，奪回國聯全壘打王的寶座，但近期的打擊狀況相比6、7月初期的火燙省數據，依然相對處於低潮，目前賽季打擊率也跌落至3成以下，能否在開轟後找回身手，值得球迷拭目以待。
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大谷翔平在7月尾聲後，陷入打擊低潮，目前在8月的打擊率僅有1成91，上壘率更是從上個月的4成04下滑到2成35，長打率則維持在6成左右的水準。不過在全壘打部分反而有所成長，大谷翔平整個7月也才敲出6轟，但8月進行11戰就已經敲出5轟，穩定朝著40轟、40盜的目標邁進。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts受訪時表示：「如果大谷翔平的打擊方向正確，他就會敲出飛行距離很遠的球，但如果是低於好球帶位置的球，就可能會敲成滾地球，所以對他來說，忍住不要揮棒，會是更好的一件事。」這點從大谷翔平近期的6支安打都是長打，也能夠窺知一二。
儘管大谷翔平連續2場開轟，奪回國聯全壘打王的寶座，但近期的打擊狀況相比6、7月初期的火燙省數據，依然相對處於低潮，目前賽季打擊率也跌落至3成以下，能否在開轟後找回身手，值得球迷拭目以待。