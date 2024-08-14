2024中元普渡供品準備！「選這幾款」運勢旺整年　水蜜桃增強財氣

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▲若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。（圖／《NOWnews》資料圖）

2024年中元節即將於國曆8月18日到來，住家、公司行號都會陸續準備普渡拜拜，而普渡拜拜供品該怎麼準備？命理專家小孟老師建議，可選擇包括奇異果、魚、水煮蛋等12款供品，帶有好的寓意，讓接下來運勢大旺整年，千萬別忘記還有水蜜桃，不僅可以延年益壽，還可以增強財氣，獲得財神爺眷顧。中元普渡時間大多落在，擺放五牲素果最好，象徵5福臨門，切記要全熟食物，水果挑選少子大顆的會讓家運大旺，選擇以下12款供品，讓你一路旺到明年，也提醒民眾別忘記供品上需插柱香，引導好兄弟前來享用唷。1、奇異果：奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。2、橘子：橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。3、水蜜桃：水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。4、葡萄：葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。5、火龍果：火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。6、魚：拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。7、肥豬肉：豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。8、龍眼：在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。9、花與芒果：在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。10、準備5顆水煮蛋：若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。11、仙草蜜：想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。12、糖果：若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。