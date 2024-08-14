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議員關心亞太棒球場地草皮問題　體育局重申審慎如期完工

記者郭俊暉／台南報導

▲針對亞太太棒球場地草皮問題，市府體育局今（14）日表示，會審慎評估後採取最佳方案，讓亞太棒球場如期於明年賽季開始之前完工。（圖／南市府提供）
▲針對亞太太棒球場地草皮問題，市府體育局今（14）日表示，會審慎評估後採取最佳方案，讓亞太棒球場如期於明年賽季開始之前完工。（圖／南市府提供）
亞太棒球場地草皮問題今（14）日在臺南市議會臨時會聯席審查，再次成為議員們的質詢焦點，市府體育局表示，會再檢視促參案招標文件規格，審慎評估後採取最佳方案，讓亞太棒球場如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。

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議員蔡淑惠今天在南市議會臨時會時針對亞太棒球場案提出意見，指出職棒聯盟不成文的規定「不希望一個城市內有兩個球團」，然而在地球團-統一獅卻連投標都沒有來投。蔡淑惠表示，在地的企業為盡社會責任，多投入經費又有何妨？對此，議員蔡淑惠表示，職棒聯盟有一不成文規定，不希望一個城市內有兩個球團，亞太棒球場促參案尊重在地球團，因此先前球團所提出的建議，包含電梯、售票口的設置位置等，市府皆納入考量，然而，統一獅卻連投標都沒來投標。

蔡淑惠進一步指出，統一獅以一年200萬相對優惠的租金，租用臺南市立棒球場，卻在亞太棒球場這個可能會花較多經費的場地招標上，卻連投標都沒有投標，即便這是一個賠錢的專案，一個在地的企業為盡到在地企業的社會責任，為地方的棒球發展投入一些經費又有何妨？

市府體育局表示，因第一次招標流標，為增加廠商投標意願，因此才提出更改方案，擬採營運成本較低的人工草皮，然而消息一出，各方意見湧入，在統整歸納相關方案利弊得失、經總體考量並向市長報告後，決定恢復採用天然草皮。有關後續營運促參案，會再審慎評估各可行方案。體育局強調，原本的工期和經費均不受影響，亞太成棒主球場將如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。

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