柯文哲總稱錢沒進自己口袋　趙少康：進少數人口袋就是公平正義？

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白。而檢調今（14）日早上突襲搜索會計師端木正的會計師事務所、柯文哲辦公室，以及木可公司，據傳不排除約談端木正及事務所人員到案說明釐清案情。對此，前中廣董事長趙少康表示，柯文哲總用「錢沒進我口袋」自證清白，「錢沒進自己，但進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？」趙少康今在臉書發文表示，柯文哲跟錢有關的案子最近連環爆，他總用「錢沒進我口袋」自證清白，以為只要錢沒進他口袋就沒事，就無損他的清廉人設。雖然沒有拿不該拿的錢很重要，但是請柯文哲搞清楚，如果用公家資源圖利的是個人，而不是全體市民，「圖利」就是錯的，即使錢沒進你口袋！因為柯文哲跟民眾黨打著清廉、缺錢的大旗吸引年輕選票，也獲得不少軍公教認同，才會讓這次「假帳疑雲」引發軒然大波，原來攤開帳目，民眾黨荷包滿滿，卻把大家小額捐款的辛苦錢花得不明不白，當然會讓支持者無法諒解。趙少康指出，雖然不少人以「政治生命結束」預言柯文哲的下場，但是他認為，假帳疑雲只對柯文哲的形象有傷害，如果沒有其他案子被揭發，應該不至於讓柯文哲受到重傷。倒是京華城容積率被放寬超過2倍，可能真正牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛。「容積率就是錢！京華城容積率從392%放寬兩次，增加到840%，明明不是都更，卻讓它適用都更獎勵辦法，到底是彭振聲自己做的決定還是柯文哲下令或默許？如果郝龍斌當市長的時候能守住壓力，柯文哲為什麼沒有？」趙少康說，柯文哲以為圖利不違法，如果是圖天下人之利，當然沒話講，但是為什麼只圖利京華城一人？錢雖然沒進自己口袋，但是進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？