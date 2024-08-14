癌藥基金明年先撥50億！陳菁徽喊話：決策過程應多元、公開透明

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癌症長年居於台灣國人死因之首，對患者、家屬造成巨大身心壓力，也對國家醫療資源形成沉重負擔。對此，國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委陳昭姿召開公聽會，陳菁徽喊話，百億癌症新藥基金應該要「多元且具代表性」，並且兼顧「公開透明」與「時效性」，才能解決病友的當務之急。行政院會上月通過，百億癌症新藥基金明年將先撥50億元公務預算，預計於2026年達成百億元規模。對此，陳菁徽與陳昭姿今天共同舉辦「百億癌症新藥基金-CDF 財源如何永續並接軌國際」公聽會。陳菁徽表示，對於總統賴清德提出健康台灣願景，要在2030年減少因癌症死亡人數三分之一，是非常具有挑戰性的目標，政府部門要謹慎面對如何提供穩定財源的問題，因為現行政府部門對於醫療支出的投資明顯不足。針對百億癌症新藥基金的運作，陳菁徽也表示，目前最大的討論點就是決策過程，應該要「多元且具代表性」，並且兼顧「公開透明」與「時效性」，才能解決病友的當務之急。同時在朝向接軌國際指引前，國內各項健康檢查數據是否有系統性的整合，並分析成為有效數據。陳菁徽也呼籲，政府單位應儘快將相關資料送進立法院備查，以利後續工作推展順利。陳昭姿指出，在資源有限的狀況下，健保總額成長率無法趕上癌症藥費之年成長率，怎麼決定哪些藥能納入我們的健保給付是很重要的議題。接下來會在立法院好好監督基金的運作，包含作業要點、給付標準等規範如何訂定，必須確保遵循公開、透明、可預測性的原則。輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳指出，在審查百億癌藥基金之路上，需要很明確的定義出，要解決的問題是什麼？根據說理課責的四項原則（accountability for reasonableness A4R）包含，公開性、相關性、申辯性、可執行性，必須要符合程序才能取得人民的信任，任何政策推展也才有正當性，這是探討百億癌症新藥基金路上很重要的第一步。台灣藥品法規學會理事長康照洲也表示，從上週參與健康政策與醫療科技評估中心CHPTA公聽會，到今天的癌症新藥基金CDF公聽會，都面臨共同、嚴峻的挑戰，就是相關領域的審查人才人力嚴重不足。康照洲也指出，台灣癌藥核准與給付落後先進國家，台灣核准的癌症藥物數量量與美國相比約70%、台灣給付的癌症藥物數量與美國相比約50%，台灣給付的癌症藥物數量也是台灣核准的70%。病友團體包含臺灣癌症基金會、癌症希望基金會、台灣年輕病友協會也呼籲，在新藥決策審查的過程中，要納入病友團體的聲音。比照其他西方國家，在決策過程中有保障的名額，而非現在只有列席的身分。各藥廠公商協會也建議，針對決策過程應該要公開透明，且制度設計上要有可預測性。對於真實世界資料的建立（RWD），各團體也表示願意積極配合，與政府部門共同協作、分析以建立有效的資料庫，更能夠幫助台灣儘快跟上國際指引。