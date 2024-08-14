柯文哲京華城案新進度！彭振聲遭限制出境　北檢再約談6都委作證

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近日，民眾黨主席柯文哲捲政治獻金疑雲，今（14日）上午，北檢大動作搜索木可公關、會計師端木正的事務所，以及柯文哲辦公室等處，先前，柯文哲時任北市長的京華城案，也遭檢調搜索約談相關人等，12日傳喚北市前副市長彭振聲說明，訊後限制出境、出海、住居，昨（13日），約談2名台北市都市計畫委員會審議委員陳春銅、陳明吉，今天則是再約談6名都委作證。據了解，檢調偵辦京華城案，將柯文哲列為被告，本月12日，也以被告身分傳喚北市前副市長彭振聲，檢方認為，彭振聲涉犯違反貪污治罪條例圖利罪，罪嫌重大，但尚無羈押之必要，因此訊後諭令限制出境、出海、住居；13日，以證人身份約談陳春銅、陳明吉說明，之後請回；今14日上午，約談6名都委作證。京華城案在於其積率放寬惹議，彭振聲時任召集人的都市計畫委員會決議，將容積率自560%放寬至840%，遭質疑有圖利財團之嫌，因此檢廉介入分案調查。針對京華城案，柯文哲、彭振聲被列為被告，其他併案偵辦的案件，還包括北士科及北市萬大果菜批發市場案，由廉政署北部地區調查組分「廉立案」展開調查。目前京華城案，檢廉已陸續約談北市都發局、都更處等約30多名證人說明。