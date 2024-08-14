士檢偷拍案外案！攝狼書記官竊贓物庫偷拍片　出庭認罪盼法官減刑

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士林地檢署日前爆出偷拍案，一名任職於贓物庫的林姓書記官，涉嫌用密錄器偷拍女同事上廁所，檢察官指揮搜索後，在其住處尋獲一顆存有多名受害人如廁畫面的硬碟，另外還發現他利用職務之便，將其他偷拍者的犯罪證據轉存帶回，士林地院今（14）日開庭時，林男坦承犯案，法官諭知因其不爭執證據能力等，後續將由合議庭開審理庭。據了解，林男原本任職於台北地檢署執行科，後來才調到士林地檢署，由於他已婚育有2女，平時經常在臉書放出小孩與家庭出遊照，豈料在旁人眼中的「好爸爸、好老公」，竟是偷拍狼，不少同事知悉後，紛紛表示難以置信，經查，林男從2020年1月至今年3月間，在士林地檢署內及其他公共場所，分別竊錄拍攝21名被害人，合計有80次犯行。對此，檢方審酌林男任職於公務機關，本應知法守法，但卻漠視他人隱私，竊錄其等私密活動、身體隱私部位，因此偵結後依法起訴，同時建請法院從重量刑，還被害人公道，案經審理，法院一審判處有期徒刑4年，全案上訴中。但檢方調查時又發現林男利用職務之便，將贓物庫其他人的偷拍畫面帶回收藏，因此再依公務員侵占公有財物等罪起訴，今天開庭時，身穿灰色T恤的林男當庭承認犯罪，目前正在做心理治療，希望法官能給予減刑，最後法官諭知下次將由合議庭開審理庭。