批林襄、李多慧應援太暴露！韓球迷質疑啦啦隊存在：顯示女權低下

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▲不只是李多慧，今年（2024）初還有多位韓籍啦啦隊女神陸續來台。（圖／李多慧IG）

▲目前在台灣發展的邊荷律，過去在韓國應援時也曾被批評穿著不當。（圖／邊荷律IG）

▲林襄也被點名應援裝太暴露。（圖／翻攝自林襄臉書）

台灣職棒啦啦隊近來吹起一股「韓風」，不只是李多慧，今年（2024）初還有多位韓籍啦啦隊女神陸續來台，性感又甜美的存在也成為吸引球迷進入球場的一大看點，然而卻有韓國網友表示，啦啦隊穿著暴露，只是為了讓男性球迷的眼睛大吃冰淇淋，顯示女性權益低下，甚至開轟林襄跟李多慧的應援服裝太過裸露。本季韓國職棒票房創新高，將突破一千萬次，其中年輕女性的比例增加，購票比例高達54.4%，對比男性僅45.6%，竟然多出將近一成，對此，有專家分析，由於球隊在周邊商品增添可愛元素，「選手偶像化」也是主因之一，由於韓國的偶像文化發達，加上年輕帥氣的球員也能吸引不少女性粉絲，相較追韓流偶像的高額花費，追棒球選手會相對便宜。且韓國本來就有潛規則，啦啦隊員在球場上的存在感不可超越選手，因此開始有網友討論，啦啦隊的存在並不必要，發起的問答有996人認同，268人不認同，韓國網友熱烈討論，目前在台灣發展的李多慧、邊荷律，過去在韓國應援時也曾被批評穿著不當，還有網友點名林襄、李多慧在台灣得應援服裝布料太少。不少韓國網友紛紛砲轟，「外國的啦啦隊員真正投入精力做困難的特技，真正意義上是進行啦啦隊表演，但在韓國啦啦隊員主要是穿著短小的衣物來滿足男性觀眾的需求，這本身就顯示了女性權益低下的現象」、「啦啦隊的存在對比賽表現並沒有實質性的幫助，穿著短小緊身的衣物只不過是給男性觀眾提供視覺上的享受而已。」然而有台灣網友認為，啦啦隊是增加士氣不可或缺的存在，也是球場邊最美麗的風景，「球員和球迷都看得賞心悅目不是雙贏嗎？」