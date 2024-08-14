早田希娜奧運後要去「特攻博物館」被中國罵爆！張本智和又被炎上

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張本智和是來自四川的華裔球員，全家前往日本發展。網路上傳聞他曾前往東鄉神社參拜，引起爭議。（圖／美聯社／達志影像）

中國和日本在巴黎奧運桌球場上的較量，戰火在本屆奧運落幕後，仍持續延燒到場下。日本桌球女將早田希娜這次在巴黎奧運取得2面獎牌（1銀1銅）的好成績，在返國後她表示，，讓她在網路上被來自中國愛國者的攻擊。而另一名華裔日籍球員張本智和，則因流傳在網路上的傳聞，指稱出生於福岡縣北九州市戶畑區的早田希娜，這一屆奧運拿到了一銀一銅，分別是女團銀牌和女單銅牌。她在返國記者會上表示，（知覽特攻平和會館）。早田希娜說自己結束奧運行程後，有3件事特別想做，第一是治好手臂的傷勢，另外2件事就是去上述兩個地方遊賞。至於為什麼想要去和戰爭有關的鹿兒島神風特攻隊博物館呢？早田也做出解釋。「我。這種特攻行動的隊員，被通稱為神風特攻隊，指的是一種軍事自殺行動，士兵用裝滿炸彈的飛機撞擊敵艦，犧牲生命和敵方玉石俱焚。早田希娜的話引起了一些中國愛國者的激烈反應，他們認為日本桌球員去這些與在二戰中犧牲的日本將士有關的地方，是在變相地表達日本對於過去侵華行為的肯定。這些事情有關中、日之間的敏感話題，除了早田希娜因此被中國一些不理智的網友批評之外，，在網路上流傳的一些照片中，他似乎和石川佳純前往了一座神社敬拜。。東鄉神社是為大日本帝國元帥海軍大將東鄉平八郎所建的紀念館，他曾參加過甲午戰爭等戰役。儘管如此，這些照片仍迅速在網路上發酵，張本智和因為他獨特的身分——來自四川的華裔球員，全家前往日本發展——而遭到攻擊，有人認為他做這樣的事很「忘本」、更有中國愛國者激烈地罵他是「叛徒」。日本這些年桌球水準不斷提高，上一屆東京奧運在混雙項目奪下史上第一面金牌。這一屆巴黎奧運，早田希娜和張本智和分別被認為是可以在男、女桌球項目帶領代表團衝擊中國霸主地位的球員。桌球是中國的「國球」之一，在該國相當被重視，因此一些出色的敵國球員也會被研究、討論。加上張本智和的特殊身分，以及過去歷史上的恩怨情仇，讓這項運動容易被民族情緒所感染。