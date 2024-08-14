看企業營收成長角度！法人：台股一支獨秀　定期定額搶先機

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▲台灣上市櫃企業獲利逐季及全年表現（YoY）。（資料來源／Bloomberg、野村投信）

▲台灣與各國主要指數:本益成長比評價（資料來源／Bloomberg、野村投信）

▲過去5次聯準會降息期間，基準利率變化及股市表現（資料來源／Bloomberg、野村投信）

▲彭博對美國經濟成長預估值（資料來源／Bloomberg、野村投信）

台股今（14）日開高，終場長230點，收在22027點，漲幅1%，成交金額新台幣4094億元。法人指出，美國景氣衰退疑慮衝擊全球股市，加上日銀突然升息之舉，台股進入8月後波動十分劇烈，先前漲多的電子尤為重災區，投資市場人心惶惶。其實，根據歷史數據統計，每當台股大跌之後，一週內於低檔上下震盪機率偏高，預計指數進入橫盤整理，兩周後指數反攻機率攀升至70%以上，因此，指數大幅修正後，本益比回落，操作可續留意成長前景佳的個股，定時定額分批布局質優的台股基金，紀律投資，把握後市反彈機會。野村投信指出，近期台股已攻抵22000點整數關卡附近，解套賣壓湧現，要突破並站穩月線與季線難度不低，成交量為觀察焦點。第二季財報已近尾聲變數已趨緩，台股出現大跌機率下降，後續觀盤重點在於總經數據、全球央行年會與輝達財報。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，這波台股的修正屬於「合理且健康」的修正，基本面的樂觀展望其實沒有改變，反而是因消息面引發的修正讓股票估值回到比較合理的水準，有助於未來股價繼續上攻。張繼文表示，根據彭博統計多位分析師的預估，台股上市櫃企業獲利在今明兩年仍有高達雙位數以上的成長，可以發現AI趨勢帶給台灣供應鏈成長的動能依然強勁，也是支撐股價的最大底氣，而在考量獲利成長性之後，目前台股大盤的本益成長比僅約1.14倍，相對全球主要股市而言非常具有投資吸引力，無論是從基本面亦或是評價面來看，台股都具備持續向上的動能及優勢，未來的成長空間依然值得期待。9月份聯準會是否會降息成為市場關注另一個重點，張繼文進一步分析指出，聯準會降息原因主要對於經濟成長放緩的擔憂，而降息則有於提振民間消費並降低企業融資成本，對經濟成長與企業獲利而言是一個大補丸，因此無論聯準會何時啟動降息，其實投資人不需感到擔心，反而應該以利多視之。除此之外，也建議投資人應該將焦點放在經濟成長狀況，這才是決定多頭能否延續的關鍵。從過去五次聯準會降息經驗來看，張繼文進一步分析，2001年、2007年及2020年由於經濟陷入衰退，股市出現比較明顯的回檔，反而在1998年及2019年經濟僅是放緩並未衰退，可以看到美股及台股在降息期間都保持上漲格局不變。根據彭博統計多位分析師的預估，市場普遍認為美國今年兩年的經濟仍可維持正成長，並且是連續8個季度的正成長，同時市場預期還在持續上修；這也代表美國經濟仍具有韌性，還不至於陷入衰退，也就是軟著陸機會極高，短線上股市或許會因為接近聯準會降息時間點而震盪加大，但考量經濟仍能維持正成長，股市長線仍是多頭行情不變。