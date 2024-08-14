柯文哲發黨員信固草　全文曝光！重申支出有發票沒流入個人口袋

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民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，檢調發動搜索。他今（14）日發出黨員信穩定「小草」信心，黨員信強調，他主動提供大選收支憑證給調查局人員，期盼真相水落石出；柯並表示，所有支出都有發票，沒有流入個人口袋。柯文哲在黨員信中重申，會計師端木正未告知競選團隊就擅自調節差額，還有1800萬元金額漏登、誤登；他坦承競總財務部門沒做確認，導致後續問題。柯文哲也承認自己「識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席，責無旁貸。」並強調他非常重視每一筆小額捐款，「因為有你們，我們才能撐到選戰最後」。台灣民眾黨會從錯誤中學習，持續反省改進。親愛的黨員朋友，大家好，我是柯文哲。今天早上調查局執行公務，我們主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。上週，競選期間的合作廠商指控我們在監察院的政治獻金申報不實，我非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋，但監察院網站上卻有超過1800萬的金額被「漏登」、「誤登」。會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，我們也會配合監察院陸續補正資料。2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉，我們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核(double check)，我們也有責任。在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。讓許多支持者感到擔憂與失望，我身黨主席，責無旁貸。今天中央委員會中，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊三人皆移送中評會議處。我還是要強調，我非常重視每一筆小額捐款，因為有你們，我們才能撐到選戰最後。台灣民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，我向各位承諾，我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。柯文哲2024/8/14