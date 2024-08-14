假帳風暴燒！黃珊珊辭黨職　凌濤轟：害慘柯文哲現在請辭有何用？

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，時任競總總幹事黃珊珊下午宣布請辭中央委員。國民黨智庫副執行長凌濤今（14）日受訪表示，「黃珊珊害慘柯文哲，現在請辭有什麼用？」去年選舉就提醒柯文哲主席不能識人不明，偏聽銅牆鐵壁的母姐會發言。很遺憾看到，從六點協議翻臉、到政治獻金爭議，黃珊珊都是關鍵人物，她應該儘速向社會說明，不要讓柯文哲繼續引火上身。凌濤也強調，去年11月18日，藍白合幾乎成局，然而黃珊珊堅持不讓民調專家在整體協商協議上簽名，導致破局。他當時說：「民眾黨主戰派，藍白走到關鍵一刻，還要阻礙藍白合的進行嗎？」今年1月13日，總統大選結果出爐，他當晚點名柯文哲競選總幹事黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。「公道不會不來，只是晚到」凌濤說，可惜他兩次的大聲喊話，柯文哲沒聽進去，放任銅牆鐵壁的母姐會，主導歷史協議，又主導競總財務，導致翻車，陷柯主席於不義。當務之急，柯文哲主席不應聽信旁人所言，必須親自瞭解政治獻金、木可等爭議，否則這把火會燒不停。