三商餐飲H1每股賺3.08元、趨近於去年全年　最快Q4掛牌上市

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以牛肉麵起家的老牌餐飲三商巧福母公司三商餐飲，在本月初已經證券交易所上市審議會通過，預計在今年第四季掛牌，今（14）日公布第二季財報表現，受惠於展店效益、以及業外轉盈挹注之下，第二季稅後淨利雙位數「雙升」至1.11億元、每股盈餘1.86元。三商餐飲第二季合併營收為新台幣15.97億元，季增4.7%、年增12.21%；營業利益為新台幣0.88億元，雖然季減9.45%、但年增11.56%；單季稅後淨利為新台幣1.12億元，年增近77.42%；每股盈餘1.85元。第二季的獲利表現則為毛利率38.33%，略為低於第一季的38.47%、優於去年同期37.3%；營益率則「雙降」至5.57%。三商餐飲累計上半年合併營收為新台幣31.23億元，年增9.67%；營業利益為新台幣1.87億元，年增達12.31%；稅後淨利為新台幣1.86億元；每股盈餘3.08元，已接近去年全年度獲利。上半年的獲利表現則為毛利率38.4%，於去年同期37.72%；營益率5.99%，優於去年同期的5.85%。三商餐飲表示，第二季營收成長主要受惠母親節檔期、三商巧福生日慶及拿坡里年中慶，配合原物料成本管控得宜。而上半年合計新展12家門市，展店效益帶動規模經濟效益顯現，使獲利成長優於營收。針對後續表現，三商餐飲表示，在第三季暑假旺季、奧運應援活動、父親節及中秋節等節慶檔期，以及開學後三商巧福Fun價應援團及拿坡里週年慶，預期在諸多效益加持下，營收將有望持續衝高。此外，三商餐飲指出，為因應外送產業興起的新餐飲模式，自2022年開始經營雲端廚房，透過線上點餐，不僅有效降低成本，同時還可進行新品牌與新產品的市場測試，現已成功將線上品牌「咖意哩」實體化，並於8月8日在汐止遠雄廣場開設第一家門市，為公司注入新的成長動能。不僅如此，三商餐飲上半年新展12家門市，主要以「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」3大品牌為主，並在8月1日經證券交易所上市審議會通過，由國泰證券擔任主辦券商，依照預計時程，最快可望於今年第四季掛牌上市。