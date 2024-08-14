Lisa又要發新歌了！與西班牙小天后閨密驚喜合作　大露51公分柳腰

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▲〈NEW WOMAN〉的Lisa（右）戴上閃亮墨鏡和浮誇珍珠項鍊，搭配皮衣迷你裙，頭頂羊毛卷造型，復古感拉滿。（圖／wearelloud IG）

▲上張單曲〈Rockstar〉中的Lisa一改往日形象，造型十分狂野，〈Rockstar〉也在 YouTube 、 Spotify 也創下破億點閱的好成績。（圖／lalalalisa_m IG）

▲Lisa和Rosalía其實是好友，此前Lisa也在IG上曬出過兩人出遊的歡樂合照。（圖／lalalalisa_m IG）

韓國女子天團BLACKPINK的泰國籍成員Lisa，在單飛後積極經營歐美市場，6月才剛推出全新單曲〈Rockstar〉的她又驚喜宣布與好閨密，有著西班牙唱作小天后之稱的Rosalía合作。在視覺照中Lisa再度嘗試新造型，大秀51公分水蛇腰辣翻粉絲。第二首單曲〈NEW WOMAN〉也將在台灣時間本月16日早上8點發行！Lisa展開個人活動後一甩以往「人間芭比」的甜美形象，積極突破自我，挑戰全新路線。繼上張單曲〈Rockstar〉古銅色肌膚、狼尾造型、歐美妝容後，〈NEW WOMAN〉的Lisa頭頂羊毛卷造型，戴上閃亮墨鏡和浮誇珍珠項鍊，搭配皮衣迷你裙，復古感拉滿。另一版公式照的Lisa和Rosalía身著一黑一白不同風格的服裝抱在一起，露出蠻腰和充滿個性的銳利美甲，概念影像大膽又有特色，十分吸睛，也讓粉絲們相當好奇〈NEW WOMAN〉會帶來怎樣的Lisa。其實，Lisa和Rosalía不單只有合作關係，更是會一起出遊的「好閨密」，去年 Coachella就曾同框拍照，Lisa還在IG上曬出兩人在美國街頭逛街、喝珍珠奶茶、一起看展的照片。如今兩人的合作單曲〈NEW WOMAN〉即將發行，也讓外界相當期待KPOP偶像與西班牙流行音樂小天后所帶來的全新音樂風格。