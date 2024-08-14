板橋、復興星聚點將歇業！常客嘆：回憶都沒了　最後嗨唱時間快看

愛唱歌的朋友去處又少一個！近期有民眾經過星聚點板橋館，驚見店家門口貼出將在9月底結束營業的公告，消息一出，立刻引發一片網友不捨，直呼：「15年回憶沒了。」
一名網友在社群平台Threads上發文，分享自己昨（13）日經過板橋星聚點時，目睹門口貼出9月30日歇業的公告，感嘆繼星聚點西門館結束營業後，連板橋館也將吹熄燈號，並直呼「我的青春回憶要消失一大部分了。」
此外，也有民眾目睹，位於北市松山區復興北路的復興星聚點同樣貼出租約到期公告，將在9月30日停止營業，但同時也表示，8月15日星聚點保齡球館即將盛大開幕，地點位於延平北路二段的星聚點台北旗艦館。
不少喜愛唱歌的網友看完後，紛紛表示震驚，「板橋星聚點居然要收了」、「我們的青春又少一個」、「板橋人必去過耶，15年回憶沒了」、「疫情後自助餐沒了，真的影響太大」。
事實上，過去相當有人氣的星聚點西門館就開設在人來人往的成都路上，一直是許多民眾到西門町唱歌的首選。但在2021年，新冠疫情爆發，KTV業者配合防疫政策暫停營業，星聚點西門館因此停業超過2個月。後來由於租約到期，再加上疫情的影響，業者決定不再續約。原址後來以樓層分租方式出租，四樓由新大戈壁蒙古烤肉進駐，三樓則由另一品牌KTV業者Sing!Go 經營。
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此外，也有民眾目睹，位於北市松山區復興北路的復興星聚點同樣貼出租約到期公告，將在9月30日停止營業，但同時也表示，8月15日星聚點保齡球館即將盛大開幕，地點位於延平北路二段的星聚點台北旗艦館。
不少喜愛唱歌的網友看完後，紛紛表示震驚，「板橋星聚點居然要收了」、「我們的青春又少一個」、「板橋人必去過耶，15年回憶沒了」、「疫情後自助餐沒了，真的影響太大」。
事實上，過去相當有人氣的星聚點西門館就開設在人來人往的成都路上，一直是許多民眾到西門町唱歌的首選。但在2021年，新冠疫情爆發，KTV業者配合防疫政策暫停營業，星聚點西門館因此停業超過2個月。後來由於租約到期，再加上疫情的影響，業者決定不再續約。原址後來以樓層分租方式出租，四樓由新大戈壁蒙古烤肉進駐，三樓則由另一品牌KTV業者Sing!Go 經營。