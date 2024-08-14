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樂天女孩巫苡萱爆被冷凍！出席率掛蛋「消失球場2個月」親自發聲

記者林奕如／綜合報導

▲巫苡萱爆被情關冷凍！從7月開始消失在球場，出席率墊底，她親自澄清8月就會回歸，要大家等等她。（圖／巫苡萱臉書、IG）
▲巫苡萱爆被情關冷凍！從7月開始消失在球場，出席率墊底，她親自澄清8月就會回歸，要大家等等她。（圖／巫苡萱臉書、IG）
巫苡萱是中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，不過從7月開始，至今快要滿2個月，她出席率掛蛋，等於完全消失，傳出「被球團冷凍」的風聲。對此，她昨（13）日現身《天才衝衝衝》錄影，對外澄清8月就會回歸，要大家等等她。

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巫苡萱個性活潑，亮麗的外型受到關注，有些粉絲會看喜愛的啦啦隊女孩出場表，決定買票進場，近距離看女孩們應援，但有粉絲發現巫苡萱從7月開始消失球場，出席率比整個月上班2次的陳怡叡（Yuri）還要低，由於前陣子陳怡叡才爆出對球團失望，直播坦言沒有接到任何商業活動，找不到繼續待的理由，粉絲擔心巫苡萱也是這種狀況。

▲巫苡萱坦言自己不是因為年齡或體力問題才退役，只是香轉移生活重心。（圖
▲巫苡萱已經從事啦啦隊9年，算是大前輩。（圖／巫苡萱IG）
對此，巫苡萱昨日現身《天才衝衝衝》錄影，她澄清：「上一次上班是6月22日，我8月底就會回歸了，請大家等等我，剛好都有工作。」間接澄清沒有被球團冷凍。她除了是該節目的主持人群之一，手上還有《懿想天開》、《寵物樂派購》、《今天衝瞎蜜》3檔網路節目，工作確實滿檔。

38歲的巫苡萱算是大前輩，已經從事啦啦隊女孩9年，先前被問到何時退役，她無預警回：「說不定今年最後一年了」，要大家且看且珍惜，她也坦言，「本來想說十全十美（10年），但9代表在啦啦隊長長久久，也蠻好的。」她有思考退役，「把每一場當作最後一場在跳，我也不曉得那天會覺得就這樣吧，在這幾天畫句點，9年也真的蠻久了。」

▲同為啦啦隊員的巫苡萱（右）救火籃籃（左）。（圖／華視提供）
▲樂天女孩的巫苡萱（右）、籃籃（左），都是高人氣啦啦隊女神。（圖／華視提供）

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