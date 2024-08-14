香港新玩法「輕奢體驗」！搭中式帆船、古董車　3天2夜萬元爽玩

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅客可以乘坐經典勞斯萊斯從錦上路西鐵站出發，親自體驗古董勞斯萊斯的古典優雅及迷人的引擎聲。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲胡同餐廳坐擁維多莉亞港全視野景致，同時滿足旅客視覺與味覺饗宴。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲帝京酒店廚藝團隊以張愛玲作品及一生為藍圖，加入創意推出「愛玲宴」。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲迎接萬聖節來臨，香港迪士尼樂園的「惡人」朋友也再度傾巢而出。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭六大驚嚇體驗」，將以全新互動元素探索靈異區域。（圖／香港旅遊發展局提供）

台灣赴港旅客人數復甦創新高！香港旅遊發展局公布，光是6月單月份過夜人數跟2018同月相比已經恢復達98%，顯示香港仍是台灣旅客喜愛的旅遊目的地之一。今（14）日香港旅遊發展局也公布了香港萬聖節行程，三天二夜最低未稅價只要8,888元起。另外還推出輕奢體驗，像是搭乘勞斯萊斯古董車及賓利豪車，三天兩夜每人1萬699元起；或搭乘傳統中式帆船「張保仔號」，欣賞維港全景加胡同餐廳的晚餐，還入住帝樂文娜酒店三天機加酒自由行二人一室每人未稅1萬4,888元起。香港旅遊發展局公布2024上半年1-6月台灣旅客赴港總人數超過58萬，與2018年相比已恢復61%，對消費經濟貢獻高的過夜旅客人數，更已恢復達88%。光是6月單月份過夜人數跟2018同月相比已經恢復達98%，顯示香港仍是台灣旅客喜愛的旅遊目的地之一。香港旅遊發展局也提到，香港是一個兼具東西文化、新舊融合的大都會，旅遊體驗多元，豐儉由人。台灣人到香港旅遊一向以品嚐美食、體驗在地文化為主，香港旅遊發展局特別推薦香港輕奢體驗新提案，鼓勵旅客在香港旅程中為自己安排一個輕奢的體驗，為整趟旅程點綴不同的記憶點。全港僅有的「古典名車收藏館」正式對外開放，共收藏數十輛勞斯萊斯古董車及賓利豪車，車齡平均超過60歲，最大88歲，每部車性能良好並可以在道路上行駛。旅客現在可以乘坐經典勞斯萊斯從錦上路西鐵站出發，體驗古董勞斯萊斯的古典優雅及迷人的引擎聲，到達收藏館後，有專人介紹各款古董名車的珍貴歷史和故事。還有搭乘傳統中式帆船「張保仔號」，可從海上360度欣賞維港全景。時髦復古的船艙及貴妃躺椅的設計，充滿悠閒愜意氛圍，45分鐘的航程含一杯飲品，站在甲板上拍照，風格優雅又氣派。搭乘遊船前會先到同集團的胡同餐廳享用晚餐，餐廳坐擁維港全視野景致。而文學作家張愛玲曾在香港讀大學，創作多部作品為人熟知，像是傾城之戀、紅玫瑰與白玫瑰、半生緣、第一爐香等。帝京酒店廚藝團隊以其作品及一生為藍圖，加入創意推出「愛玲宴」，套餐共演繹九道菜式，將張愛玲筆下細膩的色香味淋漓盡致地活現於餐桌上，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界。香港也也利用現在中元節話題，提早公布香港萬聖節的精彩活動，其中香港迪士尼樂園度假區的萬聖狂歡派對「Disney Halloween Time」將於 9 月 13日至 10 月 31 日盛大歸來。迪士尼惡人將再度傾巢而出，像是時尚女魔頭庫伊拉舉辦的「惡人大宅舞會」將強勢回歸，並邀來了黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人，都會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」。尤其千萬不要錯過「阿Jack怪誕大餐」，據業者表示，此大餐一推出總會立即被搶訂一空，焦點人物南瓜王傑克、莎莉和烏基布基也會到場跟大家互動，因此儀式感、氛圍感樣樣都到位。而「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」也將於9月7日正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮，盡情暢玩哈囉喂全園祭的驚悚鬼屋及各種表演，小朋友可跟爸媽一起大玩互動小遊戲，並與大堆南瓜怪瘋狂打卡；入夜後，公園將閃現鬼魅燈光，嘩鬼會突然現身，與大家趣怪合照！而六大驚嚇體驗將突破驚悚極限，走入舊城寨、厲鬼凶宅、陰靈酒店等詭異禁地。東南旅遊推出「哈囉喂搞鬼趣」含香港海洋公園門票，三天機加酒自由行四人一室每人只要8,888元起（未稅）；，另享888元優惠可加購主題鬼屋套票，入住灣仔帝盛酒店，雄獅旅遊還會安排專車送往海洋公園，並特別提供萬聖節限定禮包，含括萬聖小禮、Bakehouse蛋塔以及香港美食手信。可樂旅遊則推出香港迪士尼樂園萬聖節專案，