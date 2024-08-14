名家論壇》錢震宇／失血不止的民眾黨

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一般意外的傷者若大失血，救傷第一步就是止血，將患部固定後送醫。很少有傷者重傷後，放著大面積的失血不管，要急著先找肇事者負責。柯文哲的民眾黨此刻正是一個血流不止的傷者，不去查明病因，任誰都很難救回。民眾黨爆發總統大選政治獻金申報不實，疑似作假帳，第一時間民眾黨未正面回應，模糊以對的態度直到兩天後才開記者會，記者會上不是向支持者道歉，承認錯誤，而是把責任歸咎於會計師，出席記者會的人員中也只見時任競辦財務長的李文宗鞠躬致歉，總幹事黃珊珊跟主席柯文哲則以「漏報」、「短差」，跟「業務外包」來帶過。才開完就引發大量負評，就連小草們也不買單。意外嗎？一點也不。這不就是民眾黨的本色嗎？回顧過往，早在2014年台北市長選舉時，柯文哲自爆遭對手連勝文陣營竊聽，但後來法院證實是自導自演的「老鼠尾」事件，裝竊聽器的人是柯的幕僚找來的。當時柯文哲的態度就是「不關我事」、「我不知情」。時隔十年，柯文哲的甩鍋作風依舊沒變。另一個看出柯文哲無能的是，明明已經談定的「藍白合」六項協議，柯文哲當場同意簽字同意，並在馬英九的見證及媒體公開場合宣布後。隔了一晚上，原本同意的承諾就完全被推翻，理由站不住腳不說，連柯文哲自己也改口不能接受，「那你當初為何簽」？至此，民眾黨已經毫無誠信可言。柯文哲的「行不正」、「言無信」，讓整個民眾黨的風氣變得怪異而荒謬。一開始跟著柯文哲、信仰他理念的人，在進到民眾黨之後，了解柯文哲這人之後，很多人最後是選擇離開。而離開之後不是祝福，反倒是有滿滿的怨氣與不滿，這也意味著柯文哲作為一位政黨領導人，是徹底的失敗。所以有人說民眾黨早晚會出事，只看救不救得回來。這次假帳問題非常嚴重，重擊民眾黨。因為它直指關鍵的核心問題，作為黨主席，柯文哲是否遭架空？被親信蒙蔽；作為政黨，民眾黨是否利用支持者的信任而去斂財；作為政治人物，民眾黨的幹部是否說一套做一套，明知不實卻刻意掩蓋，為了保障自己而去說謊造假？對民眾黨來說，此時的傷口不只一處，它的病因很多，只是同一時間爆發出來。讓傷口持續爆血，久久難以癒合的除了柯文哲本身的因素外，還有幾位關鍵的人物。第一就是柯文哲的太太陳珮琪，在臉書合理化自己的犯罪行為，說不知道有違法疑慮，「有犯意，但未有犯行」，請法院從輕量刑。最後不忘牽拖民進黨超買私菸、拿錢補助蛋等，要求政府全面清查所有公司。陳的離譜發言，讓這筆帳算到柯文哲頭上，讓人彷彿看到過去民進黨阿扁與陳淑珍的翻版。再者就是黃珊珊，身為競選總幹事，主管一切選務，總部每一筆錢都要經過總幹事，現在黃珊珊卻說對帳務事情不清楚，說得過去嗎？那916萬的錢到底去哪裡了？黃珊珊把問題全都丟給會計師，還說因為會計師導致民眾黨聲譽受到嚴重傷害，所以要提告，顯見她認為自己一點責任都沒有。另外一位則是陳智菡，身兼競選總部副總幹事及發言人的她，事發後態度依舊高傲，絲毫不覺有所理虧，直到現在都還在講會計師「比無良還糟，而且說謊」。陳智菡涉入黨內事務之深，參與決策之多，問問民眾黨的人就知道，爆發假帳事件後，只看她一路辯護，從未對外致歉。民眾黨現在做的不是停損，而是卸責。面對外界排山倒海的質疑，民眾黨每天說法不一，一下提告、一下不告，一下又說還要再釐清，就是不肯說明真相。多耽誤一天，就多流失外界對其的信任與耐心。不過，看看陳佩琪、黃珊珊、陳智菡堅強的意志與決不道歉的態度，再看看柯文哲無法作主、一日數變的決策，民眾黨應該會繼續硬拗下去，用提告來耗時間，最後就看民眾黨的血還有多少可以流了。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com