內幕／韓國瑜出手整頓人事！他揭背後動機：要議事人員勿忘這件事

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立法院長韓國瑜上任後積極改革國會，整頓院內人士，休會期間，再進行歷來罕見的大規模人事異動，人數高達50人。資深立院人士分析，異動名單中，一級主管雖只有兩人，多數都是基層公務員，但有四個常設委員會的主秘或專委被調動，韓國瑜用意應是提醒議事人員，立法院也已政黨輪替，民進黨不再完全執政，院方務必嚴守中立。據了解，立法院這樣大規模的人事調動，在前院長王金平時代也常出現，但當時王金平全權交給當時的秘書長林錫山負責，幾乎都不過問，林錫山安插不少自己人馬，也因此涉及不少弊案，在民進黨2016年躍居國會最大黨後，全面爆發。民進黨在2016年2月到2024年2月兩位立法院長，都任用林志嘉擔任秘書長，林志嘉就改掉過去林錫山作風，不會為了人事調動而調動，穩定立法院人事。但立院人士說，這樣的做法有利也有弊，定期輪調是要讓大家都有歷練機會，減少調動也可能讓資深公務員做大，把持某單位，例如因「大怒神電梯」一直被點名的總務處前處長周傑，就是如此。不過該人士也說，分析這次異動名單，一級主管只有法制局長與公報處長換人，其他大多數是基層公務員，都算正常輪調，比較特別的是，立院8個常設委員會，職權最大的當屬主秘與專委，位置就在主席的左右兩側，若某一委員會的主秘專委長期未調動，而召委又不夠資深，處理議事時就可能出現盲點。該人士說，立法院議事人員應嚴守中立，但過去8年民進黨獨大，難保某些主秘、專委心態偏向執政黨，但現在立法院三黨不過半，韓國瑜大動作出手，正是要提醒議事人員，未來務必嚴守中立，不要讓外界有機會做文章。