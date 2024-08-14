開通i郵箱新服務！最新資費曝　郵局：即起可領國內限時掛號函件

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為提供民眾更多元便利的取件選擇，中華郵政公司即日起，推出郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至ｉ郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，限掛信函20公克內，每件資費35元；限掛小包100公克內，每件資費39元。民眾填妥收件指定i郵箱及手機號碼即可寄達，滿足民眾全天候領取郵件的需求。中華郵政公司提醒，i郵箱採自助取件方式，尚不開放「存證信函」、「行政文書」、「行政訴訟文書」、「訴訟文書」、「標函」、「廣告回信」、「附回執」、「保價」及「報值」等特殊性質郵件於i郵箱取件。中華郵政公司表示，全國已設置2,408座i郵箱，24小時取件功能深受民眾認同，郵政公司持續創新便民服務，除新推出限時掛號函件於i郵箱取件外，也提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元及1、2、3號便利包(限重1公斤內)資費每件36至60元，送達指定ｉ郵箱取件。此外，民眾寄件前可先至「郵寄便網站」輸入郵件收寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code，再到郵局使用郵寄便單據列印系統，列印郵件託運單，加速營業窗口交寄作業，且加入郵寄便會員還可查詢歷史郵件資料，讓寄、取件更方便，歡迎民眾多加利用。