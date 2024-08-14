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虎斑幼貓遭虐！全身疑被熱油潑灑　中市議員不捨：牠在痛苦中死去

記者顏幸如／台中報導

▲一隻幼貓身上多處燙傷，躺在路邊哀嚎，搶救後仍痛苦的死去。（圖／江和樹提供，2024.08.14）
▲一隻幼貓身上多處燙傷，躺在路邊哀嚎，搶救後仍痛苦的死去。（圖／江和樹提供，2024.08.14）
一隻約5、6個月大的幼貓，前晚躺在台中市梧棲區文化路邊、虛弱的哀嚎，民眾見牠全身到處紅腫、皮膚潰爛，趕緊送動物醫院搶救，獸醫懷疑全身90%灼燒傷，疑遭潑熱油導致。民眾憤怒的向市議員江和樹投訴。江和樹指出，貓咪經搶救仍不治，已在痛苦中死去，由於牠身上有晶片，是主人飼養不當或受外力因素，動保處已進入調查。

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江和樹指出，民眾前（12）日深夜在梧棲區文化路一直聽到虛弱的貓咪哀叫聲，循聲發現這隻躺在路旁的幼貓，不僅前胸、後足皮膚像被燙熟般紅腫，整片毛皮脫落，沒掉的毛也捲成一團，身上滿布新舊傷，有些傷口已嚴重潰爛。

愛心入士將幼貓送往動物醫院搶救，獸醫發現牠的睪丸遭不明物燙到融化、下顎嚴重見骨，全身90%灼燒傷，幾乎體無完膚，疑似遭人惡意攻擊，幼貓昨天不幸往生。由於牠身上有晶片，動保處已帶回貓屍，了解燙傷原因是主人飼養不當，還是外來因素造成，警方也調閱路口監視器，發現貓咪並非在現場遭到攻擊或虐待，而是步行到被發現的地點。

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