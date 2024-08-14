台南農機行大火！一家5口喪命獨留13歲大女兒　區公所曝捐款帳戶

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▲台南市六甲區珊瑚路一處農機行，昨（13）日凌晨2時36分許傳出火警，導致陳姓一家五口受困3樓鐵皮加蓋曬衣間。（圖／翻攝畫面）

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，昨（13）日凌晨2時36分許傳出火警，導致陳姓一家五口受困3樓鐵皮加蓋曬衣間，儘管警消全力搶救，但5人均命喪火窟，其中最小的死者年紀僅有8歲，對此，六甲區公所今（14）日透過臉書公布善心捐款帳戶，並表示將請社會局協助信託，讓因出國躲過一劫的陳家大女兒未來生活與求學過程能無虞。據了解，該棟透天厝為3樓鐵皮加蓋，並兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓及３樓則分別是家人的房間與鐵皮加蓋；今天凌晨火災造成陳姓男子（45歲）、妻子伍姓女子（38歲），長子（18歲）、次子（15歲）、以及8歲的小女兒不幸逝世，僅有13歲的大女兒因出國去義大利表演，逃過一劫。消防人員指出，該住家沒有裝住警器，且1樓門口前就堆滿農機具，恐怕阻礙逃生，獲報趕抵現場時建築已竄出大量火煙，雖第一時間射水搶救，不過由於屋內堆放雜物增加救援難度，且該處又屬於封閉的鐵皮屋，因此火勢一發不可收拾，屋內堆放的大量電池與機油，也使現場頻頻傳出爆炸聲響。消防人員表示，陳男一家5人在火災發生後均往樓上逃生，並受困在3樓曬衣間處待援，未料火勢過於猛烈，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，待警消攻到3樓時，5人均已明顯死亡，鐵皮屋內還一度因溫度過高無法接近，警消只能先行灑水降溫，最終火警於清晨5時撲滅。今（14）日六甲區公所陳啓榮在臉書表示，目前有許多善心人士來電想要捐贈，對此，家屬表示感謝社會的善舉，也委託區公所公布小孩郵局帳號並請社會局協助信託讓小孩未來生活與求學過程能無虞。