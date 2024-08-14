特企／爭鮮3對3壽司疊疊樂　全新玩法登場！10萬總獎金等你來挑戰

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爭鮮往年大胃王活動吸引許多民眾參與，去年更有十多位大胃王YouTuber相繼挑戰成功。今年爭鮮餐飲集團旗下品牌「爭鮮迴轉壽司」再度推出「爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰 10萬獎金吃起來」。以不同型態玩法和「多人組隊」的新規則，吸引更多民眾共同參與，活動總獎金達10萬，歡迎各位食客來挑戰。爭鮮迴轉壽司「壽司疊疊樂爭霸戰」開跑！即日起至9/5週一至週四下午14:00至17:00於指定門市內用，需三人共同組隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最高盤數。滿60盤的隊伍可獲得300元抵用券、滿120盤可獲得600元抵用券（以此類推），同時突破單店單日最高盤數的隊伍可再獲得1200元抵用券。於活動結束後，統計8/12至9/5期間全台最高盤數之隊伍，前三名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。限門市現場報名，快邀朋友一同組隊爭霸吧！活動時間：8/12(一)-9/5(四)*期間平日週一至週四(14:00-17:00)內用限定、限時30分鐘(期間不得離席)活動對象：須年滿16歲始得參加，滿16歲未滿18歲其報名表須法定代理人簽名報名方式：請至門市填寫報名表，須三人組隊報名。活動方式：1.消費滿60盤每組獲得300元抵用券，活動期間突破單店單日最高盤數每組獲得1200元抵用券 *抵用券使用期限9/9(一)至9/30(一)，使用規範以券面說明為準2.活動結束後，全台最高盤數可獲得獎金(第一名：6萬、第二名：3萬、第三名：1萬)3.參與活動門市：台大店、花蓮吉安店、府中店、土城店、新店二店、楊梅愛買店、西屯特力屋店、草屯店、高工店、大灣店、三多店、楠梓店、屏東店4.爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。活動方式、注意事項以及後續領獎方式等，以爭鮮公司官網公告為主。