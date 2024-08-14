黃珊珊願負政治責任　告端木正「我們也不相信會計師會做這種事」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴如滾雪球，檢調今（14）日發動搜索。時任競辦總幹事黃珊珊因配合檢調進度，延後到下午3時才赴北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。黃珊珊強調，自己跟大家一樣，「我們也不相信會計師會做這種事」；並強調她已辭去黨職並移送中評會，未來有任何決議她也願負政治責任。民眾黨立委、時任柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊下午在律師陪同下前往北檢按鈴提告會計師端木正。黃珊珊重申，柯文哲競選總部所有支出都有完整憑證，也都有銀行紀錄，這些紀錄交由委外的端木正會計師做繕打、上傳、申報的動作。在接到廠商聲明之後，民眾黨就開始做內部稽查。黃珊珊強調：「我是當律師的，我也不相信有會計師願意去幫客戶做所謂的假帳，當然我也不相信我們競選總部同仁會在內部做任何虛偽不實。」黃珊珊表示，他們查帳後發現17筆漏登資料造成短差，「但是我們委外的會計師認為，因為他作業不及，所以他用虛報的方式編造9份完全虛假的上傳資料，沒有任何憑證、也沒有任何發票記錄」，也就是虛報9筆帳。黃珊珊表示，本來希望端木正這兩天可以誠實對外說明，但很遺憾，「他本人還是認為會計錯誤可以補正」，黃珊珊說，也許中小企業可以這樣調整，但政治獻金沒有交易補帳的問題。「這件事情在正常人眼裡都不應該發生，我跟大家一樣，我們都是正常人，我們也不相信會計師會做這種事。」針對自己辭去黨中央委員一職，黃珊珊表示，她是柯文哲競選總部總幹事，整個競選過程負責溝通協調各部門，這是她應該盡的責任，「財務部發生重大疏失，我當然責無旁貸」。但現在最重要是趕快釐清查明真相，整起事件對政黨的傷害，「當然要負起政治責任」，她個人也已被移送黨中評會，將會開會議處。