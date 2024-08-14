PLG／領航猿簽下新洋將瓊斯！206公分又有外線　新賽季要拚東超

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桃園璞園領航猿今（14）日宣布與美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯(Jarrod Jones)達成簽約共識，新賽季瓊斯將披上45號球衣征戰P.League+（PLG）與東超賽場，瓊斯興奮表示：「很高興能夠成為領航猿的一份子，非常期待新賽季趕快開打，我已經迫不及待見到我的隊友與球迷！」瓊斯現年34歲，身高206公分，臂展達到218公分，擁有大型四號位的身高與臂展優勢，具備多元進攻手段，同時保有優異外線投射能力與機動性，曾征戰中國、以色列、韓國與土耳其等亞洲各國聯賽，瓊斯2022-2023賽季效力於韓國籃球聯賽（KBL）水原音速彈籃球隊（Suwon KT Sonicboom），場均18.1分、7.8籃板、2.6助攻、1.1抄截，2023-2024賽季先後征戰KBL高陽索諾天空槍手籃球隊（Goyang Sono Skygunners）與土耳其籃球聯賽（BSL）土耳其電信籃球隊（Turk Telekom），在土耳其電信期間，三分球命中率高達4成2，有著穩定高效的投籃手感。職業生涯經歷亞洲各國籃球聯盟，瓊斯希望能夠藉由自身經驗帶領團隊成長，首次來到臺灣，他也很期待能夠盡快融入團隊，並深入體驗臺灣文化，「我知道上一季球隊取得不錯的成績，也聽說臺灣球迷都很熱情，新賽季展望比去年進步，唯一目標就是拿下總冠軍！」瓊斯將於八月底抵達臺灣，並隨隊前往香港參與國際籃球邀請賽，球團表示：「瓊斯是一位個性相當好的球員，他的加入能夠提升團隊整體調度靈活性，206公分的身高搭配多元進攻技巧，在戰術上能有更多運用空間，相信他也能在團隊中扮演穩定軍心的角色。」