慶讚中元普度 台中2宮廟代辦普桌創新高7成捐贈做功德

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▲慶讚中元普度， 台中烏日玉闕朝仁宮代辦普桌達1300桌，其中800桌供品會捐出做功德。（圖／廟方提供）

▲萬和宮中元普度法會將於8月18日舉辦，普桌規模逾2000桌創新紀錄。（圖／萬和宮提供）

▲萬和宮接受信眾委辦普桌供品，今年多達1800桌，七成共1283桌供品將捐出做功德。（圖／萬和宮提供）

慶讚中元節，台中市烏日玉闕朝仁宮與萬和宮，將分別於8月21及8月18日舉辦莊嚴隆重普度法會。根據統計，今年儘管景氣低迷，物價飛漲，各宮廟受理信眾委辦的普桌數仍創新高，玉闕朝仁宮多達1300桌，萬和宮則有1800桌，其中約有6-7成普桌供品，信眾確定不領回，將由兩宮廟轉送慈善團體做功德。烏日玉闕朝仁宮董事柳榮俊表示，廟方每年農曆7月18日（今年是8月21日）舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，為方便信眾參與，多年來接受信眾委辦普桌供品，今年受到物價上漲影響，為了要辦得更加澎派，每桌普桌調漲200元，酌收1700元，回響依然熱烈，預定1300桌全數達標，較去年多了100多桌。柳榮俊表示，依照往例，中元普度法會後，信眾若不回收普桌供品，廟方會協助捐贈烏日弱勢家庭或社福機構，為信眾傳遞布施心意。根據統計，今年約有800桌逾6成贊普品會捐出做功德。萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮中元普度是年度重要法會，今年將於8月18日舉辦。萬和宮自民國98年開始接受信眾委託代辦普桌供品，今年多達1800桌，超出預估的1600桌創新高，其中逾7成共1283桌將於法會後捐贈社福機構。萬和宮指出，如果加上當天其他信眾自備供品參加，普度法會供品可望超過2000份，規模隆重盛大。萬和宮中元節普度供品，每年均採取公開招標決定，今年開招結果，由全聯實業股份有限公司和美德美分公司，獲得13票勝出，供品包括三好米池鮮米真空包等18項，十分豐富。連日來，萬和宮事務人員全部投入先期作業，諸如整理、核對普度法會登記名冊，黏貼普度旗的編號及信眾姓名等等，務必做到順利圓滿。