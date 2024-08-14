黃珊珊請辭黨中央委員！遭四叉貓起底舊貼文打臉：沒錯幹嘛辭職？

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▲黃珊珊辭去黨中央委員職務，網紅「四叉貓」起底她於去年間的發文，當時黃珊珊PO文指出「沒錯幹嘛辭職？」，狠打臉黃珊珊請辭之舉。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席柯文哲捲政治獻金風暴，今（14）日，時任競辦總幹事黃珊珊，在黨中央委員會上請辭黨職，辭去黨中央委員職務，但不影響不分區立委身分，柯文哲也在會中准辭。民眾黨發言人吳怡萱指出，由於近期政治獻金案紛紛擾擾，黃珊珊才決定請辭黨職，並獲黨主席柯文哲准許。不過對此，網紅「四叉貓」則起底黃珊珊於去年9月間的發文，當時黃珊珊PO文指出「沒錯幹嘛辭職？」，狠打臉黃珊珊請辭之舉。據了解，柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，時任競總總幹事黃珊珊，於今天下午宣布請辭中央委員。民眾黨發言人吳怡萱表示，這次政治獻金案相關黨員，包括會計師端木正、財務長李文宗，及競辦總幹事黃珊珊等，也都移交黨中評會議處，中評會將以最快速度開會做出決議。而黃珊珊也將於今天下午3點，前往北檢提告會計師端木正。不過黃珊珊雖請辭，卻無法完全平息「小草們」的怒火，柯文哲今天也緊急發信給黨員「承認識人不明、用人不當」會深刻檢討並改正過失。並表示「讓許多支持者感到擔憂與失望，身黨主席責無旁貸」。黃珊珊請辭獲准後，今天下午將前往北檢提告會計師端木正，她簡短表示「該負的責任就要負，尊重中央中評會決定，希望事情儘速落幕」。至於媒體追問是否辭去不分區立委一事，黃珊珊皆未作回應。